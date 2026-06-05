Gobierno vietnamita exige publicar y actualizar los trámites administrativos simplificados

Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam ordenó a los ministerios, organismos y autoridades locales acelerar la implementación de las medidas de descentralización, reducción y simplificación de los procedimientos administrativos y las condiciones de negocio, como parte de los esfuerzos para mejorar el entorno de inversión y contribuir al objetivo de crecimiento económico de dos dígitos.



La directriz, contenida en el Documento Oficial No. 596/TTg-CDS, se enmarca en la aplicación de la Conclusión No. 18-KL/TW del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030. En este contexto, el Gobierno promulgó el pasado 29 de abril 11 resoluciones destinadas a reducir trámites administrativos, descentralizar competencias y eliminar condiciones innecesarias para las actividades empresariales y de inversión.



El jefe de Gobierno instó a los ministerios de Salud; Educación y Formación; Construcción; Industria y Comercio; Cultura, Deportes y Turismo; Ciencia y Tecnología, así como al Banco Estatal de Vietnam, a revisar los resultados alcanzados en la descentralización de los procedimientos administrativos bajo su gestión y a proponer nuevas medidas que permitan profundizar este proceso.



Asimismo, los ministerios de Finanzas y de Ciencia y Tecnología deberán reevaluar los procedimientos administrativos y las condiciones de negocio vinculados a sectores cuya regulación ya ha sido reducida, con el fin de garantizar una simplificación efectiva y sustancial.



Por otra parte, varios ministerios y organismos recibieron instrucciones de completar con urgencia el marco normativo necesario para implementar la descentralización de 69 procedimientos administrativos, la eliminación de 31 trámites, la simplificación de otros 24 y la supresión de 82 condiciones de negocio que aún permanecen vigentes.



El Primer Ministro también exigió a los ministerios y organismos ministeriales publicar los procedimientos administrativos ya reducidos o simplificados en virtud de las 11 resoluciones gubernamentales y actualizarlos en la Base de Datos Nacional de Procedimientos Administrativos.



Además, deberán reestructurar los procesos para integrarlos en el Sistema Centralizado de Información para la Resolución de Trámites Administrativos y en el Portal Nacional de Servicios Públicos.



El plazo para completar estas tareas vence el 5 de junio para las ocho resoluciones emitidas el 29 de abril y el 10 de junio para las tres restantes.



Los ministerios y organismos deberán informar sobre el cumplimiento de estas tareas al Ministerio de Justicia antes del 12 de junio. En la misma fecha, los gobiernos provinciales y municipales deberán reportar la asignación de recursos para asumir los procedimientos transferidos desde el nivel central, así como las dificultades encontradas y las propuestas correspondientes.



El Ministerio de Justicia continuará coordinando la actualización y verificación de los datos relacionados con la reducción, descentralización y simplificación de los procedimientos administrativos y las condiciones de negocio, y presentará un informe consolidado al Primer Ministro antes del 15 de junio./.

VNA