Experiencia global moldeó visión revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh, según experto japonés

Tokio (VNA) - El viaje del Presidente Ho Chi Minh en busca del camino para la salvación nacional, iniciado el 5 de junio de 1911, no solo representa un acontecimiento histórico trascendental en la historia de Vietnam, sino que también constituye un símbolo del proceso de intercambio y contacto global en Asia de principios del siglo XX, valoró el profesor Shimizu Masaaki, de la Universidad de Osaka, Japón.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 115.º aniversario del día en que el líder revolucionario partió en busca del camino de la salvación nacional, el experto dijo que un aspecto digno de mención es que el Presidente Ho Chi Minh, quien en aquel entonces adoptó el nombre de Nguyen Tat Thanh, no se aproximó al mundo como una persona proveniente de una nación colonizada, sino a través de una experiencia práctica de carácter transnacional.



La observación directa de la sociedad occidental, de las regiones coloniales y de los movimientos obreros internacionales contribuyó a forjar en el extinto dirigente una visión de alcance global, algo poco común en el contexto asiático de aquella época, argumentó.



Desde la perspectiva del estudio de la historia del pensamiento y de los intercambios internacionales, el profesor consideró que el significado profundo de este acontecimiento radica en la premisa de que el proceso de modernización y emancipación nacional siempre está ligado al aprendizaje del mundo a través de la experiencia real y el diálogo internacional.



En relación con el significado para las generaciones jóvenes actuales de Vietnam y Japón, Shimizu enfatizó la lección sobre el espíritu de "salir al mundo para comprender con claridad a la propia patria".



Sostuvo que, en el contexto de la globalización, los estudios en el extranjero y los intercambios internacionales no deben limitarse al aprendizaje de idiomas o a la adquisición de destrezas técnicas, sino que lo más importante es la capacidad de dialogar con otras culturas para examinar y reflexionar sobre la propia sociedad.



Asimismo, expresó su expectativa de que las generaciones jóvenes de ambos países impulsen nuevas formas de cooperación, no solo en el ámbito económico, sino también en la educación, el multilingüismo, la migración y los modelos de convivencia social.



En cuanto al enfoque de la imagen del Presidente Ho Chi Minh en Japón, el profesor destacó que, dentro de los círculos de investigación, se le percibe cada vez más no solo como un revolucionario o un líder político, sino también como un intelectual de talla internacional estrechamente vinculado al proceso de intercambio entre Oriente y Occidente.



Muchos académicos muestran interés por su capacidad de asimilación multicultural, su competencia lingüística y su pensamiento internacional. Se puede afirmar que la imagen del Presidente Ho Chi Minh en Japón se concibe hoy día bajo una perspectiva más multidimensional que en el pasado, reveló.



No obstante, también admitió que el nivel de conocimiento del público general japonés sobre la historia de Vietnam sigue siendo limitado, por lo cual resulta necesario fortalecer el intercambio académico y educativo entre ambas naciones./.

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