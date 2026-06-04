Repatrían restos de 27 mártires vietnamitas caídos en Camboya

Dak Lak, Vietnam (VNA) – La provincia altiplana vietnamita de Dak Lak celebró hoy una ceremonia solemne de homenaje, conmemoración y sepultura de los restos de 27 soldados voluntarios y expertos que combatieron, prestaron servicio y cayeron en territorio camboyano durante diferentes períodos de guerra, cuyos restos fueron localizados y repatriados durante la temporada seca 2025-2026.

En la ceremonia, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Dao My, destacó que el sacrificio de estos héroes contribuyó a la paz y la independencia del pueblo camboyano, al tiempo que fortaleció la amistad duradera entre ambas naciones. El Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siempre recuerdan y agradecen profundamente sus aportes y sacrificios.

Tras casi siete meses de trabajo en condiciones difíciles, el Equipo K51 logró recopilar información, localizar, exhumar y repatriar los restos de 27 mártires vietnamitas caídos en la provincia camboyana de Mondulkiri. Los restos fueron sepultados en el Cementerio de Mártires de Dak Lak en medio del respeto y la gratitud de las autoridades y la población.

En la cita (Fuente: VNA)

Según el comité organizador, aunque la guerra terminó hace casi medio siglo, aún quedan numerosos mártires cuyos restos no han sido identificados o localizados debido a las dificultades geográficas y los desafíos en las labores de búsqueda y repatriación.

Desde finales de 2001 hasta la fecha, la provincia de Dak Lak ha localizado y repatriado 769 restos de combatientes voluntarios y expertos vietnamitas caídos en diferentes períodos de guerra en Mondulkiri, los cuales han sido enterrados en el Cementerio de Mártires provincial./.

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