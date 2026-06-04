Sociedad

Repatrían restos de 27 mártires vietnamitas caídos en Camboya

La provincia vietnamita de Dak Lak celebró una ceremonia de homenaje y sepultura para 27 soldados voluntarios y expertos repatriados desde Camboya.

Camboya, mártires vietnamitas, repatriación de restos, Equipo K51, Mondulkiri, soldados voluntarios
En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Dak Lak, Vietnam (VNA) – La provincia altiplana vietnamita de Dak Lak celebró hoy una ceremonia solemne de homenaje, conmemoración y sepultura de los restos de 27 soldados voluntarios y expertos que combatieron, prestaron servicio y cayeron en territorio camboyano durante diferentes períodos de guerra, cuyos restos fueron localizados y repatriados durante la temporada seca 2025-2026.

En la ceremonia, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Dao My, destacó que el sacrificio de estos héroes contribuyó a la paz y la independencia del pueblo camboyano, al tiempo que fortaleció la amistad duradera entre ambas naciones. El Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siempre recuerdan y agradecen profundamente sus aportes y sacrificios.

Tras casi siete meses de trabajo en condiciones difíciles, el Equipo K51 logró recopilar información, localizar, exhumar y repatriar los restos de 27 mártires vietnamitas caídos en la provincia camboyana de Mondulkiri. Los restos fueron sepultados en el Cementerio de Mártires de Dak Lak en medio del respeto y la gratitud de las autoridades y la población.

martyrs1.jpg
En la cita (Fuente: VNA)

Según el comité organizador, aunque la guerra terminó hace casi medio siglo, aún quedan numerosos mártires cuyos restos no han sido identificados o localizados debido a las dificultades geográficas y los desafíos en las labores de búsqueda y repatriación.

Desde finales de 2001 hasta la fecha, la provincia de Dak Lak ha localizado y repatriado 769 restos de combatientes voluntarios y expertos vietnamitas caídos en diferentes períodos de guerra en Mondulkiri, los cuales han sido enterrados en el Cementerio de Mártires provincial./.

Camboya, mártires vietnamitas, repatriación de restos, Equipo K51, Mondulkiri, soldados voluntarios
VNA
#Camboya #mártires vietnamitas #repatriación de restos #Equipo K51 #Mondulkiri #soldados voluntarios
Seguir VietnamPlus

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

Ver más

Foto ilustrativa: VNA

Vietnam aplicará mecanismos preferenciales para viviendas de alquiler

El Ministerio de Construcción de Vietnam propondrá mecanismos financieros y de tierras con incentivos sobresalientes para atraer a las empresas al segmento de viviendas en alquiler a largo plazo, transformando el enfoque habitacional estratégico hacia un modelo integral que priorice las necesidades de los trabajadores, estudiantes y las fuerzas armadas.

mayor general Nguyen Quoc Toan, jefe de la Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. (Foto: VNA)

Resultados del primer mes de campaña contra violación de propiedad intelectual en Vietnam

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informó hoy sobre los resultados iniciales del primer mes de implementación de la directiva del Primer Ministro orientada a combatir, prevenir y sancionar con rigor las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, un esfuerzo de escala nacional que busca consolidar el orden, la disciplina social y la seguridad en el entorno digital.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, pide a garantizar calidad de gasolina E10 y derechos de consumidores (Foto: VNA)

Garantizan calidad de gasolina E10 y derechos de consumidores en Vietnam

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, presidió hoy una reunión con ministerios y sectores sobre el despliegue a nivel nacional de la gasolina biológica E10, espacio en el cual enfatizó que los derechos de los consumidores constituyen la máxima prioridad dentro de las políticas estatales orientadas a beneficiar a la población y a las empresas.

Foto ilustrativa. (Fi¡uente: dantri.com.vn)

Vietnam y Francia unen esfuerzos para crear una red comunitaria de primeros auxilios

La Fundación Urgo de Francia, la Cruz Roja de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh (UMP), la Universidad de Medicina Pham Ngoc Thach y el Sistema de Farmacias y Centros de Vacunación Long Chau firmaron hoy en Ciudad Ho Chi Minh un acuerdo de cooperación estratégica destinado a fortalecer la capacidad de respuesta en primeros auxilios dentro de la comunidad.