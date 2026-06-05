Promueven imagen de Vietnam a través de historias

Hanoi (VNA) - La creación de un “Banco de Historias de Vietnam” es una de las tareas impulsadas por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo con el objetivo de proyectar la imagen del país al mundo.



Según el Plan de implementación de la Estrategia de comunicación para la promoción de la imagen de Vietnam en el exterior para el período 2026-2030, con visión hacia 2045, recientemente aprobado por el ministerio, Vietnam desarrollará un repositorio denominado “Banco de historias de Vietnam” y aprovechará sus contenidos en plataformas multimedia.



El profesor asociado y doctor Bui Hoai Son, miembro permanente de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, señaló que este banco debe constituirse como un sistema estructurado de relatos que abarque la historia de la construcción y defensa de la nación; la cultura, el patrimonio, las festividades y la gastronomía; el pueblo vietnamita; así como la identidad de las distintas regiones y ciudades con propia.



Especial atención deberá darse a la historia del Vietnam contemporáneo: un país en paz, innovador, creativo, comprometido con el desarrollo sostenible, la transformación digital y la comunidad internacional.





A su juicio, es necesario dar mayor visibilidad a las personas que contribuyen a construir la imagen del Vietnam actual, como agricultores que se adaptan al cambio climático, jóvenes emprendedores, artesanos, científicos, empresarios y miembros de la diáspora vietnamita.





Las historias sobre agricultores y un Vietnam verde deben formar parte del archivo cinematográfico. (Fuente: thanhnien.vn)

Las historias deberán narrarse a través de personajes, escenarios reales, emociones auténticas, datos verificables y valores genuinos, reflejando tanto los logros alcanzados como los desafíos superados y los esfuerzos por preservar los valores culturales y sociales. “El Banco de Historias debe contribuir a que Vietnam sea percibido como una nación del futuro y no únicamente como un país definido por su pasado”, subrayó.



Según Bui Hoai Son, el proyecto debe cumplir seis criterios fundamentales: veracidad, atractivo, belleza, autenticidad, innovación y capacidad de difusión. Alcanzar estos objetivos no solo permitirá promover la imagen de Vietnam en el extranjero, sino también fortalecer el conocimiento, el orgullo y la confianza de los propios vietnamitas en la historia de su nación.



El académico destacó que, además de símbolos ya consolidados como el ao dai (traje tradicional), el sombrero cónico, el pho (sopa de fideos de arroz con carne), la bahía de Ha Long o la ciudad antigua de Hoi An, Vietnam necesita incorporar o renovar elementos simbólicos asociados a la paz, la creatividad, la innovación, el desarrollo sostenible, la transformación digital, las industrias culturales, las ciudades creativas y la responsabilidad internacional.



Por su parte, la doctora Nguyen Thu Thuy, de la Escuela de Artes, Ciencias e Interdisciplinariedad de la Universidad Nacional de Hanoi, destacó que el Banco de Historias debe desarrollarse con un enfoque multimedia que integre diversos formatos de contenido, como fotografías, animaciones, gráficos vectoriales, películas y videojuegos, facilitando así su consulta y aplicación en distintos ámbitos.



En cuanto a su funcionamiento, propuso que la plataforma combine contenidos de acceso gratuito y de pago. Las instituciones diplomáticas, por ejemplo, podrían disponer de acceso libre para apoyar las actividades de promoción de la imagen nacional.



Nguyen Thu Thuy añadió que Vietnam puede tomar como referencia la experiencia de Tailandia, donde el Estado y las empresas colaboran en la construcción de repositorios de materiales promocionales. Este modelo no solo fomenta la asociación público-privada, sino que también permite a las empresas difundir su propia imagen de acuerdo con sus necesidades y estrategias de comunicación./.