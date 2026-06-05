La comunicación, una ventaja competitiva clave para el turismo en Vietnam

Hanoi (VNA) - La transformación digital y la inteligencia artificial (IA) están creando un nuevo espacio de desarrollo para la industria turística, al transformar profundamente las formas de gestión, promoción y consumo turístico. En este contexto, la comunicación ha dejado de ser una actividad de apoyo para convertirse en una ventaja competitiva fundamental de los destinos en Vietnam.



En los últimos años, el turismo vietnamita se ha recuperado y mantiene un sólido crecimiento, consolidando su papel como un importante sector económico integral y contribuyendo al fortalecimiento del poder blando nacional mediante la promoción de la imagen del país, su cultura y su gente ante la comunidad internacional.



Según el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong, en la era digital la prensa no solo constituye un canal de información, sino también una fuerza capaz de moldear la percepción social, orientar tendencias y difundir valores culturales. En el ámbito turístico, la prensa actúa como un “puente” entre los destinos y los visitantes, entre los valores culturales y el mercado, y entre la imagen nacional y la comunidad internacional.



No obstante, la comunicación en la esfera turística aún enfrenta limitaciones, como la falta de coherencia en los contenidos promocionales, la insuficiente capacidad para diferenciar los destinos a través de narrativas atractivas y la escasa profundidad de la cooperación entre medios de comunicación, empresas y localidades. Por ello, la renovación de la comunicación multiplataforma, la aplicación de la IA y los datos digitales, así como la construcción de un ecosistema unificado de comunicación turística, se consideran tareas prioritarias.



El director de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Nguyen Trung Khanh, señaló que las tendencias del turismo a nivel global posteriores a la pandemia de COVID-19 abren importantes oportunidades para Vietnam, ya que los viajeros priorizan cada vez más destinos seguros, sostenibles, acogedores y con una fuerte identidad cultural. Gracias a sus abundantes recursos naturales, diversidad cultural, reconocida gastronomía y estabilidad política, Vietnam cuenta con condiciones favorables para pasar de ser un “destino económico” a un “destino de experiencias de alta calidad”.



Según las previsiones de ONU Turismo, el número de visitantes internacionales en el mundo podría alcanzar los 1,8 mil millones en 2030, y la región de Asia-Pacífico será uno de los polos de crecimiento más dinámicos.



El dirigente de la Autoridad Nacional de Turismo destacó que el Partido Comunista y el Estado de Vietnam han promulgado numerosas políticas destinadas a convertir el turismo en un sector económico estratégico, al tiempo que promueven la transformación digital, el desarrollo sostenible y la integración internacional. La ampliación de las exenciones de visado, la implementación de visados electrónicos y la simplificación de los procedimientos migratorios también han contribuido a mejorar la competitividad del país.



Al evaluar el papel de los medios de comunicación, Nguyen Trung Khanh afirmó que estos han desempeñado una función esencial en la recuperación y el crecimiento del turismo, al promover la imagen de un Vietnam seguro, hospitalario y atractivo, difundir modelos de turismo sostenible, orientar la opinión pública, contrarrestar informaciones negativas y fortalecer los vínculos entre las localidades, las empresas y los visitantes.



Para 2026, Vietnam se ha fijado la meta de recibir 25 millones de turistas internacionales y 150 millones de viajeros nacionales. Se espera que el acompañamiento de los medios de comunicación contribuya a acelerar el crecimiento del sector y reforzar la posición del país en el mapa turístico mundial./.

VNA