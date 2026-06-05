Hanoi impulsa la economía nocturna para potenciar la cultura

Hanoi (VNA) - Hanoi tiene una gran oportunidad con vistas a transformar su potencial cultural en un nuevo motor de crecimiento y en ese contexto, la economía nocturna se considera una "puerta de oro" para explotar eficazmente los valores culturales, históricos, turísticos y creativos de la ciudad.



* Un eslabón crucial que conecta la cultura con el mercado



En los últimos tiempos , Hanoi ha implementado muchos programas y acciones para concretar el espíritu y los valores fundamentales de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.



El Comité Popular municipal ha aprobado el proyecto "Desarrollo de la economía nocturna en la ciudad en el período 2026-2030, con visión hacia 2045", el cual se espera sea un motor para el desarrollo de la industria cultural de la capital vietnamita.



La economía nocturna no solo genera ingresos adicionales, sino que también sirve como un catalizador importante para que la industria cultural de Hanoi prospere, reafirmando su posición como una ciudad creativa, moderna e imbuida de la identidad.



Uno de los objetivos clave establecidos en la Resolución 80 es aprovechar los recursos culturales y humanos para impulsar el desarrollo sostenible.



Para Hanoi, se espera que la industria cultural se convierta en un sector económico de alto valor añadido, contribuyendo a mejorar la competitividad y la posición de la metrópolis.



Para que la industria cultural se desarrolle, es fundamental no solo preservar el patrimonio, sino también crear un amplio mercado para el consumo cultural.



La economía nocturna también proporciona un espacio ideal para la comercialización de productos culturales, su llegada al público y la generación de ingresos estables, entre otros aspectos.



Hanoi cuenta con una ventaja significativa al ser miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Esto no solo representa un reconocimiento internacional, sino que también genera la necesidad de construir un ecosistema creativo más dinámico.



Tran Viet Dung, jefe de la Facultad de Gestión y Economía Creativa (Escuela de Ciencias y Artes Interdisciplinarias - Universidad Nacional de Hanoi), subrayó que la urbe posee muchas ventajas para desarrollar su economía nocturna, sobre todo numerosos sitios culturales e históricos, la alta densidad de patrimonios y su atractivo como destino para turistas extranjeros.



Por lo tanto, el desarrollo por parte de Hanoi de un modelo de "ciudad mercado de cultura y servicios creativos" es totalmente coherente con la realidad, reiteró.



* Crear una marca para experiencias culturales y servicios nocturnos



Ubicado dentro del espacio general del Área de Reliquias Nacionales Especiales Van Mieu - Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura), el lago Van, junto con el jardín Giam y otros, forma un conjunto arquitectónico armonioso que encarna los ricos valores culturales e históricos de la primera universidad de Vietnam.



Recientemente, la organización de actividades culturales creativas y que aportan experiencias únicas, como el Festival de Linternas de Ho Van - Van Mieu, exposiciones, muestras y programas de actuaciones musicales, ha atraído la atención de turistas nacionales y foráneos.



Se espera que el festival se convierta en un atractivo producto turístico cultural nocturno de la capital, contribuyendo así a difundir los buenos valores tradicionales y a construir la imagen de Hanoi como un destino rico en identidad, creatividad y vitalidad.



En medio de los esfuerzos de Hanoi por construir una red de espacios creativos y desarrollar su economía nocturna, el espacio del lago Van se ha convertido en un destino atractivo, acogedor y lleno de experiencias.



Nguyen Lien Huong, subdirectora del Centro de Actividades Culturales y Científicas de Van Mieu - Quoc Tu Giám, comunicó que en el futuro continuarán desarrollando el lago Van para convertirlo en un espacio cultural creativo representativo, avanzando hacia la formación de un centro de la industria cultural de Hanoi.



El objetivo a largo plazo es convertir el lugar en un espacio abierto para actividades culturales, artísticas y creativas, y fortalecer la cooperación con artistas y empresas de viajes para introducir productos contemporáneos en este espacio patrimonial.



La Resolución 80 no solo abre nuevas vías de desarrollo para la capital, sino que también crea una base para que Hanoi aproveche de manera más eficaz sus recursos culturales existentes.



Cuando se invierte de forma sistemática y profesional en la economía nocturna, y se la vincula estrechamente con el desarrollo de la industria cultural, los valores culturales capitalinos se preservarán y transformarán en un poderoso recurso económico. Este es también el camino para que Hanoi construya su marca como una ciudad creativa, dinámica y habitable, con competitividad internacional./.

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