Cultura-Deporte

Celebrarán Festival de Cine Asiático de Da Nang 2026

DANAFF 2026 reunirá a cineastas de Asia y el mundo para impulsar la coproducción internacional y promover el cine vietnamita.

Los hermosos paisajes de la ciudad de Da Nang aparecen en la película "Love in Vietnam". (Foto: VNA)
Los hermosos paisajes de la ciudad de Da Nang aparecen en la película "Love in Vietnam". (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- Bajo el lema “Un puente desde Asia hacia el mundo”, la IV edición del Festival de Cine Asiático de Da Nang (DANAFF 2026) no solo se consolida como una de las principales fiestas cinematográficas del año, sino que también apunta a expandir el mercado internacional para el cine de Vietnam, conectando a los jóvenes cineastas con una red global de expertos y socios.

El evento, que se llevará a cabo del 28 de junio al 4 de julio en la ciudad costera central de Da Nang, reunirá a un gran número de artistas, productores, directores y expertos en cine tanto nacionales como internacionales. Este es el único festival de cine en Vietnam que se celebra anualmente bajo estándares internacionales desde 2023, y ha consolidado rápidamente su posición como un evento cinematográfico de prestigio en la región.

Según Ngo Phuong Lan, presidenta de la Asociación de Promoción del Desarrollo Cinematográfico de Vietnam, tras tres ediciones exitosas, el DANAFF de este año se expande tanto en escala como en calidad a través de múltiples actividades profesionales, de formación y de conexión internacional. El aspecto más destacado son los programas de apoyo a jóvenes talentos, el desarrollo de proyectos y la búsqueda de oportunidades para la coproducción internacional.

La edición de este año presentará 102 películas con alrededor de 200 proyecciones en los complejos de salas Le Do, CGV y Galaxy Da Nang. Los espectadores tendrán la oportunidad de interactuar directamente con los artistas y los equipos de filmación en diversas funciones.

En la categoría de competición, participan 13 películas asiáticas procedentes de diversos países y territorios, entre las cuales Vietnam cuenta con una película independiente y una coproducción con los Estados Unidos.

Por su parte, el programa de películas vietnamitas en competencia incluye 11 obras, entre las que destacan Mua Do (Lluvia roja), Tu Chien Tren Khong (Combate a muerte en el aire), Truy Tim Long Dien Huong (Peces, puños y ámbar gris), además de producciones recientes de 2026 como Oc Muon Hon (El cangrejo ermitaño) y Phi Phong.

Además de las películas en competencia, el público podrá disfrutar de varios programas especiales como "Panorama del cine asiático", "El cine vietnamita de hoy", la sección temática "Semblanza del cine vietnamita en 40 años de Renovación" y el "Foco en el cine de Estados Unidos". Se mantendrán las proyecciones al aire libre en Da Nang con el objetivo de acercar el cine a la comunidad.

Uno de los pilares fundamentales del DANAFF 2026 es su ecosistema de formación y desarrollo de jóvenes talentos. La incubadora de proyectos de este año elegirá 18 propuestas para recibir apoyo en su desarrollo avanzado dentro de dos categorías: cine de arte asiático y cine vietnamita de géneros diversos. Los proyectos más destacados tendrán la oportunidad de continuar su formación en Tailandia y Francia, así como de conectarse con redes internacionales de coproducción.

Paralelamente, el Script Lab (Taller de guion) seleccionará 8 proyectos de largometraje para ser desarrollados junto a destacados expertos internacionales, como el productor Jack Lechner, el director Tony Bui y el cineasta singapurense Anthony Chen, ganador de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. El taller "Cultivando talentos" también reúne a cerca de 40 jóvenes estudiantes en cursos intensivos de actuación y realización cinematográfica.

Según Ta Quang Dong, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, con apenas cuatro ediciones celebradas, el DANAFF ya se ha convertido en un importante foro cinematográfico regional, contribuyendo a impulsar la creatividad, la cooperación internacional y la promoción de la imagen de Vietnam.

En un contexto donde la tecnología digital y la inteligencia artificial están transformando la industria cinematográfica global, los espacios de conexión profesional como el DANAFF adquieren un significado cada vez mayor para que el cine vietnamita avance con fuerza en el mapa mundial./.

VNA
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