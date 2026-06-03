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Ninh Binh promueve la candidatura de las inscripciones del monte Non Nuoc ante la UNESCO

Expertos analizan el valor de las inscripciones rupestres del monte Non Nuoc para respaldar su candidatura al Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - Expertos nacionales e internacionales se reunieron hoy en la provincia norteña de Ninh Binh en una conferencia internacional dedicada a las inscripciones rupestres del monte Non Nuoc, con el objetivo de analizar el valor excepcional de este patrimonio documental y respaldar su candidatura al Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.

El encuentro, titulado “Camino al reconocimiento del patrimonio documental de la UNESCO: Las inscripciones en acantilados del monte Non Nuoc”, contó con la participación de representantes de las embajadas de los países miembros del Comité del Programa Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico (MOWCAP), dirigentes de este organismo, integrantes de su Comité Consultivo Internacional, así como gestores del patrimonio, académicos e investigadores.

Durante la inauguración, Dang Thanh Son, vicepresidente del Comité Popular de Ninh Binh, destacó la riqueza histórica y cultural de la provincia, que alberga un amplio patrimonio material e inmaterial integrado armoniosamente con impresionantes paisajes naturales.

El dirigente subrayó que el monte Non Nuoc, situado en el barrio de Hoa Lu y reconocido como una de las diez reliquias nacionales especiales de la provincia, conserva una valiosa colección de inscripciones grabadas en piedra, conocidas como Ma Nhai. Estos textos, tallados directamente sobre los acantilados en caracteres chinos (Han) y vietnamitas (Nom), abarcan un periodo comprendido entre los siglos XIV y XX.

Calificó este conjunto como un singular “museo de literatura académica”, al considerar que constituye un testimonio auténtico de la vida política, cultural, intelectual y social de Vietnam a lo largo de casi siete siglos.

Asimismo, destacó que, en un contexto de creciente globalización e integración internacional, la identificación, preservación y promoción del patrimonio documental adquieren una importancia cada vez mayor. En ese sentido, señaló que la candidatura del monte Non Nuoc al Programa Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico contribuiría no solo a reafirmar su valor excepcional, sino también a honrar el legado de las generaciones anteriores y reforzar el compromiso con la protección del patrimonio común de la humanidad.

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Las inscripciones fueron reconocidas como reliquia histórica y cultural nacional por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en 2011. (Foto: VNA)


Por su parte, Vu Thanh Lich, subdirectora del Departamento de Cultura y Deportes de Ninh Binh, presentó los avances realizados en la elaboración del expediente de candidatura y resaltó la relevancia histórica y cultural del sistema de inscripciones.

Según explicó, actualmente se conservan 43 inscripciones en el monte Non Nuoc, entre ellas poemas, textos en prosa, escritos conmemorativos, decretos imperiales y muestras de caligrafía real. Como documentos originales e irrepetibles, estos textos ofrecen valiosas evidencias sobre los intercambios culturales entre Asia Oriental y el Sudeste Asiático a lo largo de distintas etapas históricas.

A su vez, Vu Thi Minh Huong, vicepresidenta del MOWCAP, elogió el compromiso de las autoridades provinciales con la investigación, documentación y conservación de este patrimonio. Destacó que Ninh Binh ha organizado numerosos seminarios nacionales e internacionales que han permitido recopilar importantes aportes de expertos y académicos para fortalecer el expediente de nominación.

Durante el simposio, los participantes analizaron los valores históricos, culturales, lingüísticos, artísticos y documentales de las inscripciones, además de intercambiar experiencias sobre la conservación del patrimonio y la preparación de candidaturas ante la UNESCO.

De obtener el reconocimiento dentro del Programa Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico, las inscripciones en acantilados del monte Non Nuoc convertirían a Ninh Binh en la primera localidad de Vietnam en reunir la totalidad de las principales distinciones otorgadas por la UNESCO.

Entre ellas figurarían las categorías de Patrimonio Natural Mundial, Patrimonio Cultural Mundial, elemento inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Reserva Mundial de la Biosfera y patrimonio documental reconocido por el Programa Memoria del Mundo./.

VNA
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