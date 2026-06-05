Premier insta a convertir productividad laboral en motor clave del crecimiento sostenible

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, subrayó hoy que el aumento de la productividad laboral constituye una necesidad urgente y un motor importante para alcanzar un desarrollo rápido y sostenible, hacia el objetivo de crecimiento de dos dígitos en el nuevo periodo del país.



El jefe de Gobierno hizo tal afirmación al participar este viernes en Hanoi en un programa de diálogo con delegados asistentes al XIV Congreso de la Confederación General del Trabajo de Vietnam.



Minh Hung valoró la iniciativa de la Confederación General del Trabajo de Vietnam de organizar este encuentro y destacó las aportaciones responsables y comprometidas de los participantes, representantes de cerca de 10 millones de afiliados y trabajadores de todo el país.



Según el primer ministro, las opiniones expresadas no solo reflejan las inquietudes y aspiraciones de los trabajadores, sino que también aportan soluciones concretas a los desafíos del desarrollo socioeconómico, reafirmando el papel de los sindicatos y de la clase trabajadora en el proceso de construcción y desarrollo nacional.



El jefe del Ejecutivo informó que el Gobierno está ultimando el Proyecto Nacional para el aumento de la productividad laboral, que será presentado al Secretariado del Comité Central del Partido durante el mes en curso. La iniciativa tiene como objetivo convertir la productividad laboral en uno de los principales motores del crecimiento económico rápido y sostenible.



Entre las prioridades del proyecto figuran la mejora de la calidad de los recursos humanos, el impulso a la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, señaló.



Al afirmar que el aumento de la productividad debe comenzar por el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza laboral, hizo hincapié en la necesidad de apoyar a los trabajadores en la mejora de sus cualificaciones profesionales y habilidades vocacionales, especialmente las habilidades digitales y la capacidad de adaptación a nuevos modelos de producción.



También debe impulsar la renovación de los modelos de formación para adaptarlos mejor a las necesidades reales del mercado y de las empresas, especialmente en sectores vinculados a las tecnologías avanzadas y la economía digital, indicó.



Junto con la mejora de la productividad, el primer ministro destacó que la protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores constituye una condición esencial para aumentar la eficiencia productiva y la competitividad de la economía.



Informó que el Gobierno está desarrollando programas de vivienda de alquiler para trabajadores, integrados con infraestructuras educativas, guarderías, centros de salud, espacios culturales e instalaciones deportivas. En paralelo, se prevé ampliar progresivamente los programas de exámenes médicos periódicos y atención sanitaria destinados a la población trabajadora.



El jefe del Ejecutivo instó a las organizaciones sindicales a seguir fortaleciendo su papel de representación y protección de los trabajadores, al tiempo que llamó a las empresas a acelerar la aplicación de avances científicos y tecnológicos, impulsar la transformación digital y construir entornos laborales seguros, estables y respetuosos de los derechos de los trabajadores.



Al reafirmar que los trabajadores son el centro del proceso de desarrollo y el recurso más valioso de la economía, Minh Hung expresó su confianza en que, con la cooperación del Gobierno, las empresas, los sindicatos y los propios trabajadores, Vietnam alcanzará con éxito sus objetivos de crecimiento rápido y sostenible en esta nueva etapa de desarrollo./.

VNA