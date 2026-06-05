Jóvenes vietnamitas en Hong Kong inspiran el futuro del país

Hong Kong, China (VNA) - Los jóvenes vietnamitas que estudian en Hong Kong representan la continuidad del coraje, el compromiso y la pasión por el aprendizaje, además de encarnar el deseo de construir un Vietnam cada vez más próspero y desarrollado.



Así lo afirmó Vu Hai Truong, funcionario de la Oficina de Admisiones de la Universidad de Hong Kong, durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 115.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh.



Vu Hai Truong destacó que se siente afortunado de haber podido estudiar y trabajar en Hong Kong, territorio que el Presidente Ho Chi Minh eligió en su momento para organizar actividades revolucionarias y definir estrategias clave para la causa de liberación nacional.



Recordó que, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, la conferencia que unificó las tres organizaciones comunistas dio origen al Partido Comunista de Vietnam. Aquel acontecimiento histórico, subrayó, no tuvo lugar en grandes salones, sino en pequeñas y modestas habitaciones de alojamientos obreros situados en la ciudad amurallada de Kowloon.



Desde la perspectiva de un joven intelectual, señaló que la nueva generación vietnamita debe ir más allá de la admiración por sus predecesores y aprender del espíritu audaz del Tío Ho. Esto implica atreverse a formular grandes preguntas, asumir desafíos en entornos difíciles y proyectarse al mundo sin renunciar a la identidad y los valores nacionales.



En relación con su trabajo para atraer talento vietnamita a Hong Kong con fines de estudio e investigación, Vu Hai Truong expresó su interés por fortalecer el sentido de responsabilidad de los estudiantes y profesionales vietnamitas que residen en este territorio, de manera que puedan contribuir activamente al desarrollo de su país de origen.



Asimismo, manifestó su confianza en poder seguir impulsando esta misión mediante la creación de puentes de cooperación efectivos entre universidades y centros educativos de distintos niveles en Vietnam y la comunidad académica internacional./.

VNA