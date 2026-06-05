Sociedad

Legado del Presidente Ho Chi Minh en Hong Kong: Inspiración viva para la juventud vietnamita

Las generaciones jóvenes de Vietnam continúan hoy la senda trazada por el Presidente Ho Chi Minh al trasladarse a tierras lejanas en busca de oportunidades de aprendizaje, desempeñando un papel activo como puente cultural y educativo entre las localidades vietnamitas y Hong Kong (China).

Nguyen Mai Khanh Chi, estudiante de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Hong Kong. (Foto: VNA)
Nguyen Mai Khanh Chi, estudiante de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Hong Kong. (Foto: VNA)

Hong Kong, China (VNA) - Las generaciones jóvenes de Vietnam continúan hoy la senda trazada por el Presidente Ho Chi Minh al trasladarse a tierras lejanas en busca de oportunidades de aprendizaje, desempeñando un papel activo como puente cultural y educativo entre las localidades vietnamitas y Hong Kong (China).

En el marco del aniversario 115 de la partida del Tío Ho para buscar el camino de salvación de la Patria, estudiantes vietnamitas en este centro educativo y económico global compartieron su orgullo y sentido de responsabilidad al formarse en una región estrechamente vinculada a la trayectoria revolucionaria del prócer independentista.

En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Hong Kong, Nguyen Nhan Tri, presidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Hong Kong y alumno de la Universidad Metropolitana de Hong Kong (HKMU), manifestó que la historia local constituye un estímulo constante para la superación personal.

El representante estudiantil destacó que las enseñanzas del Tío Ho sobre el equilibrio entre el talento y la virtud sirven como guía para la juventud en sus estudios y la vida diaria. Asimismo, subrayó que la estancia en un entorno multicultural y dinámico representa una oportunidad invaluable para asimilar el conocimiento global, desarrollar la autosuficiencia y prepararse para retornar al país con el fin de contribuir al desarrollo nacional.

Por su parte, Nguyen Mai Khanh Chi, estudiante de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Hong Kong, definió la travesía histórica de Ho Chi Minh como el inicio de la proyección de la intelectualidad vietnamita hacia el mundo, sentando las bases de la independencia actual.

Sostuvo que las nuevas generaciones deben heredar este legado de manera integral mediante la innovación, la creatividad y la asunción de riesgos en sectores estratégicos de vanguardia como la Inteligencia Artificial (IA), los semiconductores, la transición verde y las ciencias básicas, elementos clave para modernizar el país preservando la identidad cultural en la era digital.

Desde la perspectiva de la gestión comunitaria, Nguyen Nhan Tri detalló su aspiración de fortalecer la red de estudiantes e impulsar actividades de intercambio con instituciones y autoridades de Hong Kong para proyectar una imagen juvenil vietnamita dinámica y calificada. Este esfuerzo busca potenciar la cooperación bilateral en educación y desarrollo de recursos humanos de alta calidad, además de promover las ventajas académicas de Hong Kong entre los jóvenes dentro de Vietnam.

Los líderes estudiantiles coincidieron en que la diplomacia cultural y académica resulta fundamental para consolidar estos vínculos históricos.

A través de la participación en seminarios internacionales, la investigación científica y la difusión de la identidad nacional, manifestada en el idioma, la gastronomía, las artes y las festividades tradicionales, la comunidad universitaria vietnamita en Hong Kong reafirmó su compromiso de actuar como un nexo estratégico para profundizar las relaciones multisectoriales entre ambos territorios en el actual escenario de integración global./.

VNA
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