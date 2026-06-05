Inauguran Semana de Frutas vietnamitas 2026

Dong Thap (VNA) - La Semana de Frutas vietnamitas 2026 se inauguró el 4 de junio bajo el auspicio del Comité Popular de la provincia de Dong Thap, en cooperación con el Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Dak Lak y el grupo Central Retail Vietnam.



Nguyen Thanh Dieu, vicepresidente del Comité Central de la provincia de Dong Thap, destacó que la localidad tiene 130 mil hectáreas dedicadas al cultivo de árboles frutales, con numerosos productos reconocidos en los mercados nacionales e internacionales, como el mango Cao Lanh, el durían Ngu Hiep, el longan Chau Thanh, y la piña Tan Phuoc, entre otros.



El evento de este año coincide con el primer Festival de Frutas Dong Thap 2026. Si bien ambos eventos tienen objetivos distintos, comparten la misión común de promover y realzar el valor de las frutas vietnamitas, señaló.



Como coorganizador y socio clave en la promoción comercial de Dong Thap, Dak Lak cuenta con 17 empresas participantes en el evento, que exhiben más de 100 productos certificados bajo el programa "Cada Comuna, Un Producto" (OCOP).



Nguyen Hai Trieu, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Dak Lak, afirmó que el evento brinda a las empresas la oportunidad no solo de presentar sus productos, sino también de demostrar sus capacidades de producción, procesamiento y suministro. Sirve como base para ampliar el acceso al mercado, aumentar el valor de los productos y fortalecer los vínculos con los sistemas de distribución modernos a nivel nacional.



Tran Huu Linh, director de la Agencia para la Gestión y el Desarrollo del Mercado Nacional del Ministerio de Industria y Comercio, describió el evento como un ejemplo exitoso de cooperación entre el Estado, los agricultores y las empresas, destacando el papel de los principales minoristas en el apoyo a la venta de productos agrícolas.



Los consumidores tendrán acceso a una amplia gama de frutas seguras, con origen trazable y alta calidad a precios promocionales, mientras que los agricultores y las cooperativas podrán ampliar sus canales de distribución y asegurar mercados más estables.



Según Olivier Langlet, director ejecutivo de Central Retail Vietnam, el evento también cuenta con la participación de localidades como Can Tho, Tay Ninh, Vinh Long, Dak Lak, Bac Ninh y Son La, lo que refleja un compromiso compartido para promover las fortalezas agrícolas de Vietnam y ofrecer productos de calidad tanto a consumidores nacionales como internacionales.



La Semana de la Fruta de Vietnam 2026 se celebra simultáneamente en los supermercados GO!, Tops Market y mini go! de todo el país del 4 al 7 de junio, ofreciendo descuentos de hasta el 50% en decenas de productos frutales, además de actividades promocionales y programas de venta en directo./.

VNA