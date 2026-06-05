Vietnam y Laos intensifican búsqueda de restos de soldados voluntarios caídos

Vientiane (VNA) - El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostuvo una reunión de trabajo con el teniente general Vongsone Inpanphim, viceministro de Defensa del país anfitrión, para acelerar una campaña de 500 días destinada a la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de soldados y expertos voluntarios vietnamitas caídos en Laos.

En la cita efectuada la víspera, Minh Tam expresó su gratitud al Partido, al Estado, al Ejército y al pueblo de Laos por su inmenso e invaluable apoyo durante la lucha de Vietnam por la liberación nacional y su actual proceso de construcción, defensa y desarrollo nacional, destacando la estrecha cooperación y el apoyo de Vientiane en esta iniciativa.

Según afirmó, este esfuerzo constituye una política fundamental de ambos partidos y Estados, que refleja una tradición compartida de gratitud, remembranza y profundo respeto por quienes dieron su vida por la liberación nacional, la defensa y el cumplimiento de nobles misiones internacionalistas.

El diplomático elogió el desempeño de los equipos de recuperación desplegados por las zonas militares y los comandos locales de Vietnam durante la estación seca de 2025-2026, así como las ceremonias de traspaso, conmemoración y entierro efectuadas en diversas localidades vietnamitas en mayo.

Mostró su esperanza de que el Partido, el Estado, el Gobierno, el Ejército y el pueblo de Laos continúen instando a las agencias, organizaciones y autoridades locales a colaborar estrechamente con sus homólogos vietnamitas en esta sagrada y noble misión.

El embajador Nguyen Minh Tam habla en la cita (Fuente: VNA)

Vongsone Inpanphim, quien también preside el Comité Especial de Tareas del Gobierno, subrayó la importancia estratégica y profunda de la mencionada campaña, señalando que no es únicamente una tarea del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita, sino también una importante responsabilidad y prioridad de la parte laosiana.

El Partido, el Estado, el ejército y el pueblo laosiano no escatimarán esfuerzos para instruir a las agencias, unidades y autoridades locales pertinentes a trabajar estrechamente con la parte vietnamita para garantizar el éxito de la campaña, afirmó.

Ambas partes también dialogaron sobre las oportunidades y los desafíos que enfrenta la campaña, así como sobre las futuras prioridades y tareas de cooperación./.

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