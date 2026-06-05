Indonesia destaca visión estratégica del líder vietnamita en Diálogo Shangri-La

Yakarta (VNA) - El mensaje transmitido por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, durante su intervención en el XXIII Diálogo de Shangri-La no solo refleja los intereses nacionales de Hanoi, sino que también pone de manifiesto una profunda visión estratégica capaz de orientar a toda la región y reafirma la disposición del país a asumir responsabilidades de liderazgo dentro de la ASEAN.



Así lo afirmó Lamijo, experto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN), quien valoró altamente el contenido central del discurso y lo calificó como una voz relevante para la orientación estratégica regional.



Según el académico, uno de los aspectos más destacados fue la capacidad de Vietnam para interpretar con precisión el contexto actual mediante la identificación de tres crisis fundamentales que afectan al mundo: la crisis del orden internacional, la del modelo de desarrollo y la de la confianza estratégica.



Frente a estos desafíos, señaló que el mensaje de To Lam demuestra que Vietnam ha dejado de adoptar una posición pasiva y avanza hacia un enfoque más proactivo. En este sentido, destacó especialmente la orientación de “pasar de una respuesta pasiva a una construcción activa, y de gestionar las crisis una vez ocurridas a prevenir y mitigar los riesgos de manera temprana”.



A su juicio, esta visión refleja la mentalidad de una nación dispuesta a contribuir activamente a la construcción de un futuro de paz, estabilidad y desarrollo tanto para la región como para el mundo.



Lamijo también resaltó el llamado de Vietnam a fortalecer la diplomacia preventiva y a considerarla una “capacidad estratégica”, una postura que, según explicó, evidencia una comprensión profunda de los desafíos de seguridad contemporáneos.



Esta perspectiva, agregó, subraya la necesidad de contar con mecanismos diplomáticos creíbles que permitan evitar que las diferencias deriven en confrontaciones o conflictos.



En materia marítima y oceánica, el experto destacó que el discurso de To Lam reafirmó de manera firme el principio del respeto al Estado de derecho. Asimismo, valoró la posición constante de Vietnam de resolver pacíficamente todas las controversias sobre la base del derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



El especialista elogió además el enfoque proactivo de Vietnam en la promoción de normas de responsabilidad para las nuevas tecnologías, incluidas la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las infraestructuras de datos y la industria de defensa.



A nivel regional, consideró que la intervención del líder vietnamita constituye una clara muestra del compromiso de Vietnam con la construcción de una arquitectura de seguridad multilateral.



En ese sentido, destacó que Vietnam reafirma su apoyo a una estructura regional abierta, inclusiva y transparente, con la ASEAN como eje central, al tiempo que promueve que el Sudeste Asiático no se convierta en un escenario de rivalidad entre bloques.



Asimismo, valoró positivamente el mensaje de apoyo y la disposición de Vietnam a colaborar estrechamente con Filipinas durante su presidencia de la ASEAN en 2026, considerándolo una clara expresión del espíritu de solidaridad dentro del bloque.



En términos generales, Lamijo concluyó que el discurso de To Lam en el Diálogo de Shangri-La constituye un pilar estratégico que refleja la creciente estatura diplomática de Vietnam en la región y en el ámbito internacional./.

VNA