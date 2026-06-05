Internacional

Indonesia destaca visión estratégica del líder vietnamita en Diálogo Shangri-La

El mensaje transmitido por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, durante su intervención en el XXIII Diálogo de Shangri-La no solo refleja los intereses nacionales de Hanoi, sino que también pone de manifiesto una profunda visión estratégica capaz de orientar a toda la región y reafirma la disposición del país a asumir responsabilidades de liderazgo dentro de la ASEAN.

Lamijo, experto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia. (Fuente: VNA)
Lamijo, experto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia. (Fuente: VNA)

Yakarta (VNA) - El mensaje transmitido por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, durante su intervención en el XXIII Diálogo de Shangri-La no solo refleja los intereses nacionales de Hanoi, sino que también pone de manifiesto una profunda visión estratégica capaz de orientar a toda la región y reafirma la disposición del país a asumir responsabilidades de liderazgo dentro de la ASEAN.

Así lo afirmó Lamijo, experto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN), quien valoró altamente el contenido central del discurso y lo calificó como una voz relevante para la orientación estratégica regional.

Según el académico, uno de los aspectos más destacados fue la capacidad de Vietnam para interpretar con precisión el contexto actual mediante la identificación de tres crisis fundamentales que afectan al mundo: la crisis del orden internacional, la del modelo de desarrollo y la de la confianza estratégica.

Frente a estos desafíos, señaló que el mensaje de To Lam demuestra que Vietnam ha dejado de adoptar una posición pasiva y avanza hacia un enfoque más proactivo. En este sentido, destacó especialmente la orientación de “pasar de una respuesta pasiva a una construcción activa, y de gestionar las crisis una vez ocurridas a prevenir y mitigar los riesgos de manera temprana”.

A su juicio, esta visión refleja la mentalidad de una nación dispuesta a contribuir activamente a la construcción de un futuro de paz, estabilidad y desarrollo tanto para la región como para el mundo.

Lamijo también resaltó el llamado de Vietnam a fortalecer la diplomacia preventiva y a considerarla una “capacidad estratégica”, una postura que, según explicó, evidencia una comprensión profunda de los desafíos de seguridad contemporáneos.

Esta perspectiva, agregó, subraya la necesidad de contar con mecanismos diplomáticos creíbles que permitan evitar que las diferencias deriven en confrontaciones o conflictos.

En materia marítima y oceánica, el experto destacó que el discurso de To Lam reafirmó de manera firme el principio del respeto al Estado de derecho. Asimismo, valoró la posición constante de Vietnam de resolver pacíficamente todas las controversias sobre la base del derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

El especialista elogió además el enfoque proactivo de Vietnam en la promoción de normas de responsabilidad para las nuevas tecnologías, incluidas la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las infraestructuras de datos y la industria de defensa.

A nivel regional, consideró que la intervención del líder vietnamita constituye una clara muestra del compromiso de Vietnam con la construcción de una arquitectura de seguridad multilateral.

En ese sentido, destacó que Vietnam reafirma su apoyo a una estructura regional abierta, inclusiva y transparente, con la ASEAN como eje central, al tiempo que promueve que el Sudeste Asiático no se convierta en un escenario de rivalidad entre bloques.

Asimismo, valoró positivamente el mensaje de apoyo y la disposición de Vietnam a colaborar estrechamente con Filipinas durante su presidencia de la ASEAN en 2026, considerándolo una clara expresión del espíritu de solidaridad dentro del bloque.

En términos generales, Lamijo concluyó que el discurso de To Lam en el Diálogo de Shangri-La constituye un pilar estratégico que refleja la creciente estatura diplomática de Vietnam en la región y en el ámbito internacional./.

VNA
#Vietnam #XXIII Diálogo de Shangri-La #ASEAN #Indonesia #discurso #mensaje
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Vietnam - Nueva era

Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

La ministra de Desarrollo Digital e Información de Singapur, Josephine Teo, entrega al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y a su esposa, un álbum de fotos que recopila las actividades del mandatario vietnamita y su cónyuge en Singapur. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam viaja a Filipinas para una visita de Estado

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Singapur para viajar a Filipinas, donde realizará una visita de Estado que se extenderá hasta el 1 de junio de 2026, por invitación del mandatario filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su esposa.

Ver más

Tailandia prioriza su ingreso a la OCDE

Tailandia prioriza su ingreso a la OCDE

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, declaró recientemente que el gobierno está actuando con rapidez para fortalecer la economía, ya que el país enfrenta diversos riesgos, siendo el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el poder adquisitivo interno el desafío más significativo.

Indonesia apuesta por TLC con la UEEA para diversificar sus mercados

Indonesia apuesta por TLC con la UEEA para diversificar sus mercados

Indonesia espera impulsar el comercio y la inversión con la Unión Económica Euroasiática (UEEA) tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio firmado en 2025. El acuerdo facilitará el acceso a los mercados, reducirá barreras comerciales y reforzará la estrategia de diversificación económica de la mayor economía del Sudeste Asiático.

El entonces primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y los jefes de las delegaciones en el Foro del Futuro de la ASEAN 2025. (Fuente: VNA)

Hanoi acogerá el Foro del Futuro de la ASEAN 2026

La capital vietnamita será sede del Foro del Futuro de la ASEAN 2026 (AFF 2026), que se celebrará los días 9 y 10 de junio bajo el lema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.

El artículo publicado en el portal indonesio Kompasiana. (Fuente: VNA)

Prensa indonesia destaca mayor protagonismo regional de Vietnam

Las visitas del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Tailandia, Singapur y Filipinas representan un importante paso diplomático orientado a promover la paz, reforzar la confianza política y ampliar la cooperación económica en el Sudeste Asiático, según un artículo publicado en el portal indonesio Kompasiana.

El académico tailandés Supalak Ganjanakhundee. (Foto: VNA)

Académico tailandés destaca papel de Vietnam en cooperación regional como eje de su estrategia internacional

Vietnam sitúa la cooperación regional como base de una estrategia internacional más amplia, según evaluó el académico tailandés Supalak Ganjanakhundee en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA). Sus declaraciones se producen en el contexto de la reciente gira del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, por tres países del Sudeste Asiático, así como de su intervención en el Diálogo de Shangri-La en Singapur.

El 38º Diálogo ASEAN-Estados Unidos. (Foto: VNA)

ASEAN y Estados Unidos fortalecen vínculos con miras al 50 aniversario de sus relaciones

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y jefe de la delegación de Altos Funcionarios (SOM) del país ante la ASEAN, Dang Hoang Giang, copresididó la Reunión de Altos Funcionarios de la Asociación Mekong-Estados Unidos (MUSP) y asistió al 38º Diálogo ASEAN-Estados Unidos (AUSD 38), celebrados del 2 al 3 de junio de 2026 en la sede de la Secretaría de la ASEAN en Yakarta, Indonesia.