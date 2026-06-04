Incendio en Yakarta provoca graves daños en área residencial

Yakarta (VNA) - Un incendio registrado en la madrugada del 4 de junio (hora local) en una zona densamente poblada de Yakarta destruyó 30 viviendas y afectó a unas 240 personas, según informaron las autoridades indonesias.



Según la Agencia de Mitigación de Desastres de Yakarta, el fuego se originó a las 00:20 horas en el distrito de Johar Baru y fue controlado aproximadamente cuatro horas después. Las autoridades continúan recopilando información sobre posibles víctimas y daños materiales, al tiempo que investigan las causas del siniestro.



Previamente, otra zona afectada fue Kebon Kosong, en el distrito de Kemayoran, en el centro de la capital, donde un incendio generó densas columnas de humo negro visibles en gran parte de la ciudad, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de extinción.



Kebon Kosong se encuentra en una de las áreas más densamente pobladas de Yakarta, con viviendas muy próximas entre sí, lo que incrementa el riesgo de rápida propagación de las llamas en caso de incendio./.

VNA