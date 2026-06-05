Internacional

Tailandia prioriza su ingreso a la OCDE

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, declaró recientemente que el gobierno está actuando con rapidez para fortalecer la economía, ya que el país enfrenta diversos riesgos, siendo el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el poder adquisitivo interno el desafío más significativo.

Bangkok (VNA) - El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, declaró recientemente que el gobierno está actuando con rapidez para fortalecer la economía, ya que el país enfrenta diversos riesgos, siendo el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el poder adquisitivo interno el desafío más significativo.

Durante el evento del 26.º aniversario de Nation TV, celebrado en el edificio del Parlamento el 4 de junio, Anutin afirmó que la prioridad urgente del gobierno es fortalecer la economía tailandesa y posicionar al país para aprovechar nuevas oportunidades en un panorama global cambiante.

Anutin señaló que Tailandia está bien preparada en términos de tecnología, recursos e infraestructura, y agregó que muchos líderes extranjeros con los que se ha reunido han mostrado gran interés en invertir en el país.

Indicó que los inversores ya no ven a Tailandia únicamente a través de la antigua imagen de mano de obra barata o salarios bajos. En cambio, Tailandia es percibida cada vez más como una ubicación estratégica en un momento en que los cambios geopolíticos están reconfigurando los flujos de inversión globales.

Anutin afirmó que el gobierno ha estado trabajando con el sector privado y escuchando a los empresarios sobre cómo el Estado puede ayudar a mejorar su competitividad.

Señaló que la candidatura de Tailandia para unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es fundamental para la agenda económica del gobierno.

Añadió que Tailandia no debe quedarse atrás con respecto a otros países que están mejorando sus estándares de desarrollo, y que la adhesión a la OCDE contribuirá a impulsar al país hacia normas más estrictas en materia de transparencia, contratación pública, política fiscal, divulgación de información y reforma regulatoria.

Asimismo, reafirmó el pleno compromiso del gobierno con este objetivo, y apuntó que la adhesión a la OCDE ayudará a ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer la confianza de los inversores en la credibilidad y las perspectivas económicas de Tailandia./.

VNA
#Tailandia #Anutin Charnvirakul #OCDE
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