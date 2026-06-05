Indonesia cierra aeropuerto tras erupción del monte Lewotobi Laki-Laki

Hanoi (VNA) – El monte Lewotobi Laki-Laki, en el Este de Indonesia, entró hoy en erupción varias veces, arrojando enormes nubes de ceniza al cielo y obligando al cierre de un aeropuerto local, lo que interrumpió el tráfico aéreo nacional.



Según la agencia de vulcanología de Indonesia, la última erupción ocurrió a las 11:15 (hora local), lanzando material volcánico a unos 2,5 kilómetros de altura.



Las autoridades suspendieron las operaciones en un aeropuerto de la ciudad de Maumere, lo que afectó a cinco vuelos nacionales.



El monte Lewotobi Laki-Laki permanece bajo el segundo nivel de alerta más alto de Indonesia por actividad volcánica. Se ha establecido una zona de exclusión de cinco kilómetros alrededor del cráter, y se ha recomendado a los residentes que viven cerca de los ríos que permanezcan alertas ante posibles flujos de lahares, peligrosas avalanchas de lodo compuestas de escombros volcánicos que pueden ocurrir durante fuertes lluvias.



El volcán de 1.584 metros de altura, cuyo nombre significa «hombre» en indonesio, está junto a un volcán vecino de 1.703 metros llamado Perempuan, que significa «mujer».



En julio de 2025, el Lewotobi Laki-Laki expulsó una enorme columna de ceniza que alcanzó los 18 kilómetros de altura, lo que provocó la cancelación de 24 vuelos en el aeropuerto internacional de la isla turística de Bali.



Indonesia, uno de los países con mayor actividad volcánica del mundo, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde convergen varias placas tectónicas, lo que da lugar a frecuentes terremotos y erupciones volcánicas./.

VNA