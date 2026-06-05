Indonesia apuesta por TLC con la UEEA para diversificar sus mercados

Yakarta (VNA) - Indonesia prevé un importante impulso en sus relaciones comerciales y de inversión con la Unión Económica Euroasiática (UEEA) una vez que el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por ambas partes complete su proceso de ratificación y entre en vigor.



La expectativa fue expresada por el ministro coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional de Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, durante el Diálogo Empresarial entre la UEEA y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrado el 4 de junio en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026.



El funcionario recordó que el acuerdo fue suscrito en diciembre de 2025 y afirmó que su implementación abrirá nuevas oportunidades para ampliar el comercio y atraer inversiones entre Indonesia y los países miembros del bloque euroasiático.



Yudhoyono destacó que Indonesia aspira a mantener relaciones sólidas con todas las regiones del mundo y a consolidarse como un puente de cooperación internacional. En un escenario global marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos económicos, consideró esencial fortalecer la colaboración entre países y desarrollar cadenas de suministro más seguras y resilientes.



Asimismo, llamó a la UEEA y a la ASEAN a transformar el diálogo en proyectos de cooperación concretos que generen beneficios tangibles para ambas regiones.



El TLC facilitará un mayor acceso a los mercados, reducirá obstáculos al comercio y favorecerá los flujos de inversión bilaterales. Integrada por Rusia, Belarús, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, la UEEA reúne a más de 180 millones de habitantes y representa un mercado con un notable potencial para las empresas del Sudeste Asiático.



La iniciativa se enmarca en la estrategia de Indonesia de diversificar sus alianzas económicas y ampliar sus motores de crecimiento más allá de los mercados tradicionales./.

VNA