Indonesia apuesta por TLC con la UEEA para diversificar sus mercados

Yakarta (VNA) - Indonesia prevé un importante impulso en sus relaciones comerciales y de inversión con la Unión Económica Euroasiática (UEEA) una vez que el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por ambas partes complete su proceso de ratificación y entre en vigor.
La expectativa fue expresada por el ministro coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional de Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, durante el Diálogo Empresarial entre la UEEA y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrado el 4 de junio en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026.
El funcionario recordó que el acuerdo fue suscrito en diciembre de 2025 y afirmó que su implementación abrirá nuevas oportunidades para ampliar el comercio y atraer inversiones entre Indonesia y los países miembros del bloque euroasiático.
Yudhoyono destacó que Indonesia aspira a mantener relaciones sólidas con todas las regiones del mundo y a consolidarse como un puente de cooperación internacional. En un escenario global marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos económicos, consideró esencial fortalecer la colaboración entre países y desarrollar cadenas de suministro más seguras y resilientes.
Asimismo, llamó a la UEEA y a la ASEAN a transformar el diálogo en proyectos de cooperación concretos que generen beneficios tangibles para ambas regiones.
El TLC facilitará un mayor acceso a los mercados, reducirá obstáculos al comercio y favorecerá los flujos de inversión bilaterales. Integrada por Rusia, Belarús, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, la UEEA reúne a más de 180 millones de habitantes y representa un mercado con un notable potencial para las empresas del Sudeste Asiático.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de Indonesia de diversificar sus alianzas económicas y ampliar sus motores de crecimiento más allá de los mercados tradicionales./.
Vietnam considera a UEEA un socio confiable para el desarrollo de la inteligencia artificial
Vietnam considera a la Unión Económica Euroasiática (UEEA) un socio confiable en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en beneficio mutuo, afirmó el viceprimer ministro Ho Quoc Dung durante la sesión plenaria del Foro Económico Euroasiático, celebrado el 28 de mayo en Astaná, Kazajistán.