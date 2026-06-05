Hanoi acogerá el Foro del Futuro de la ASEAN 2026

Hanoi (VNA) - La capital vietnamita será sede del Foro del Futuro de la ASEAN 2026 (AFF 2026), que se celebrará los días 9 y 10 de junio bajo el lema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.



Nguyen Hung Son, director de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, señaló que el foro busca consolidarse como un espacio abierto e innovador donde los distintos actores puedan intercambiar ideas y promover soluciones transformadoras que contribuyan a hacer realidad la visión de futuro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Según explicó, esta tercera edición incorpora importantes novedades respecto a años anteriores. Entre ellas destaca la participación, por primera vez, de representantes de partidos políticos de los países miembros, quienes debatirán mecanismos para fortalecer la cooperación regional y avanzar conjuntamente hacia la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.



El evento también reunirá a líderes de las principales ciudades de la ASEAN, cuya presencia reviste especial relevancia por el papel que desempeñan como motores del crecimiento económico y centros políticos, culturales, científicos y tecnológicos de la región.

Nguyen Hung Son, director de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam. (Fuente: VNA)





Hung Son resaltó además la participación activa de los jóvenes, considerados los futuros líderes de la ASEAN, así como la organización, por primera vez, de una conferencia dedicada a las principales ciudades del bloque, una iniciativa impulsada con el respaldo de Hanoi como ciudad anfitriona.



El objetivo es fortalecer la cooperación entre las grandes urbes del Sudeste Asiático y promover el intercambio de experiencias sobre cuestiones prioritarias, especialmente el desarrollo de ciudades inteligentes y la mejora de la conectividad regional.



En el marco del foro, los participantes debatirán medidas para ampliar el diálogo y compartir buenas prácticas que permitan afrontar desafíos emergentes, entre ellos la contaminación ambiental y la necesidad de impulsar un crecimiento económico sostenible e inclusivo en toda la región./.