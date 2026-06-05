Internacional

Hanoi acogerá el Foro del Futuro de la ASEAN 2026

La capital vietnamita será sede del Foro del Futuro de la ASEAN 2026 (AFF 2026), que se celebrará los días 9 y 10 de junio bajo el lema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.

El entonces primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y los jefes de las delegaciones en el Foro del Futuro de la ASEAN 2025. (Fuente: VNA)
El entonces primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y los jefes de las delegaciones en el Foro del Futuro de la ASEAN 2025. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La capital vietnamita será sede del Foro del Futuro de la ASEAN 2026 (AFF 2026), que se celebrará los días 9 y 10 de junio bajo el lema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.

Nguyen Hung Son, director de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, señaló que el foro busca consolidarse como un espacio abierto e innovador donde los distintos actores puedan intercambiar ideas y promover soluciones transformadoras que contribuyan a hacer realidad la visión de futuro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Según explicó, esta tercera edición incorpora importantes novedades respecto a años anteriores. Entre ellas destaca la participación, por primera vez, de representantes de partidos políticos de los países miembros, quienes debatirán mecanismos para fortalecer la cooperación regional y avanzar conjuntamente hacia la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.

El evento también reunirá a líderes de las principales ciudades de la ASEAN, cuya presencia reviste especial relevancia por el papel que desempeñan como motores del crecimiento económico y centros políticos, culturales, científicos y tecnológicos de la región.

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Nguyen Hung Son, director de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam. (Fuente: VNA)



Hung Son resaltó además la participación activa de los jóvenes, considerados los futuros líderes de la ASEAN, así como la organización, por primera vez, de una conferencia dedicada a las principales ciudades del bloque, una iniciativa impulsada con el respaldo de Hanoi como ciudad anfitriona.

El objetivo es fortalecer la cooperación entre las grandes urbes del Sudeste Asiático y promover el intercambio de experiencias sobre cuestiones prioritarias, especialmente el desarrollo de ciudades inteligentes y la mejora de la conectividad regional.

En el marco del foro, los participantes debatirán medidas para ampliar el diálogo y compartir buenas prácticas que permitan afrontar desafíos emergentes, entre ellos la contaminación ambiental y la necesidad de impulsar un crecimiento económico sostenible e inclusivo en toda la región./.

VNA
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