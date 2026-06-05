Vietnam impulsa cooperación internacional para desarrollar su ecosistema de IA

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, recibió hoy en Hanoi a Eric Schmidt, expresidente de Google, junto con una delegación de expertos en inteligencia artificial (IA), quienes se encuentran en visita de trabajo en el país.



To Lam elogió las contribuciones de Eric Schmidt al desarrollo de las tecnologías y de la IA a nivel mundial. También valoró la cooperación activa en los últimos tiempos entre Eric Schmidt, su delegación y las instituciones vietnamitas en los ámbitos de la IA, las altas tecnologías y la innovación.



El dirigente vietnamita subrayó que Vietnam está acelerando actualmente la transformación de su modelo de crecimiento, haciendo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital motores esenciales para mejorar su competitividad.



En este sentido, To Lam invitó a Eric Schmidt y los expertos a seguir apoyando a Vietnam en la elaboración de su visión estratégica, sus políticas públicas y su ecosistema de desarrollo de la IA.



También expresó el deseo de que contribuyan a movilizar recursos internacionales, empresas tecnológicas, fondos de inversión, institutos de investigación y expertos de alto nivel para apoyar el desarrollo de recursos humanos, empresas tecnológicas y capacidades de innovación del país.



También alentó a los miembros de la delegación, incluido Christopher Nguyen, director general de la empresa Aitomatic, a movilizar a más expertos, intelectuales y emprendedores tecnológicos vietnamitas en el extranjero para que aporten conocimientos, experiencia y recursos al desarrollo nacional.



Por su parte, Eric Schmidt elogió los avances de Vietnam, así como la visión y determinación de sus dirigentes en materia de ciencia, tecnología e innovación. Según él, el país cuenta con numerosas ventajas para desarrollar la IA, en particular una población joven y dinámica, una gran capacidad de adaptación y un entorno cada vez más favorable a la innovación. Expresó su convicción de que esta tecnología contribuirá aún más al crecimiento económico de Vietnam.



Eric Schmidt señaló que actualmente trabaja con socios vietnamitas en varias iniciativas de cooperación, entre ellas el proyecto de modelo nacional multiplataforma “Tapestry”, el proyecto “Data OS” dedicado a los datos y a la producción física, así como la aplicación de la IA en la educación general.



Afirmó que aprovechará su experiencia y su amplia red de cooperación en el sector tecnológico para conectar a Vietnam con socios adecuados, apoyar la transformación digital del país, promover el desarrollo de la IA y fortalecer sus capacidades de innovación.



También expresó su deseo de continuar los intercambios con organismos públicos, empresas, institutos de investigación, universidades y expertos vietnamitas para identificar áreas concretas de cooperación en formación de recursos humanos, investigación y desarrollo, apoyo a empresas tecnológicas y aplicación de la IA en los sectores económicos y sociales.



Subrayando el importante potencial de cooperación entre socios vietnamitas, estadounidenses e internacionales, Eric Schmidt aseguró que seguirá reflexionando y comprometiéndose más activamente para contribuir de forma concreta al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la IA en Vietnam./.





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