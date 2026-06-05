VinFast presenta ecosistema integral de vehículos eléctricos en Salón Internacional del Automóvil de Filipinas

Manila (VNA) - La compañía automotriz vietnamita VinFast participa por primera vez en el Salón Internacional del Automóvil de Filipinas (PIMS) 2026, donde exhibe un ecosistema integral de movilidad eléctrica que conecta de manera sincronizada una variada gama de vehículos, infraestructura de carga, servicios de transporte y soluciones flexibles de propiedad.



El PIMS, reconocido como uno de los eventos automotrices más grandes e influyentes de Filipinas, se celebra de forma bienal y tiene lugar del 4 al 7 de junio en Metro Manila. La presente edición reúne a cerca de 150 modelos de marcas locales e internacionales, de los cuales casi la mitad corresponden a unidades eléctricas, lo que evidencia la sólida transición de la industria automotriz filipina hacia alternativas de transporte ecológicas y sostenibles.



En este escenario, VinFast despliega una oferta de vehículos diseñados tanto para el uso personal, con los modelos VF 3, VF 6, VF 7 y VF 9, como para el sector del transporte comercial, representado por las líneas Herio Green y Limo Green. Paralelamente, la firma expone su red de estaciones de carga inteligente V-Green y el servicio de transporte ecológico Green GSM, recreando el modelo de negocio integrado que ya opera en otros mercados internacionales.



El principal atractivo de la marca en el salón es el lanzamiento oficial del programa Rentapasada en el mercado filipino, un modelo flexible de alquiler de vehículos eléctricos orientado a facilitar el acceso a la movilidad limpia con un bajo costo de inversión inicial. Mediante un depósito base razonable y la firma de un contrato a largo plazo, los usuarios pueden alquilar un vehículo VinFast por una tarifa desde las mil PHP diarias (aproximadamente 17 dólares) para operar dentro de la plataforma Green GSM.



Esta iniciativa busca mitigar la presión financiera de la compra directa y generar fuentes de ingresos estables para los conductores locales, consolidándose como un eje de la estrategia de la corporación para masificar la electromovilidad y apoyar el sustento económico comunitario en Filipinas.



Asimismo, la empresa introdujo el modelo VF MPV 7, un vehículo multipropósito totalmente eléctrico concebido para las necesidades de las familias modernas. Con motivo de este lanzamiento, se habilitó un programa de incentivos para los primeros mil clientes que reserven dicho modelo, quienes recibirán un descuento directo de más de 459 dólares en la versión que incluye la batería, o bien la exoneración del pago del alquiler de la batería por un período máximo de un año. Adicionalmente, los usuarios de VinFast en el país archipiélago disfrutarán de un esquema de carga gratuita en la red de estaciones V-Green hasta el 31 de marzo de 2029.



El director general de VinFast para el Sudeste Asiático, Antonio “Toti” Zara III, ratificó que la presencia en el PIMS 2026 reafirma el compromiso a largo plazo de la empresa con el desarrollo del mercado automotor filipino.



El directivo enfatizó que, ante la madurez del sector de los vehículos eléctricos, las demandas de los consumidores trascienden las especificaciones del producto para enfocarse en la experiencia integral de propiedad.



Por lo tanto, la articulación de un ecosistema que unifique los vehículos, la infraestructura de carga, las prestaciones de transporte y un sólido servicio posventa resulta indispensable para hacer de la movilidad verde una opción práctica y accesible para la población./.

VNA