Subastas de bonos gubernamentales movilizan 1.270 millones de dólares en mayo

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Hanoi (VNA) - El Tesoro del Estado recaudó 33,63 billones de VND (1.270 millones de dólares) mediante la emisión de bonos gubernamentales a través de 17 subastas organizadas por la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) durante mayo pasado.

En los primeros cinco meses de 2026, el volumen total de capital movilizado mediante bonos del gobierno alcanzó los 159,2 billones de VND, equivalente al 72 % de la meta de emisión prevista por el Tesoro para el segundo trimestre y al 32 % de su plan anual.

La demanda continuó concentrándose en los instrumentos de mediano y largo plazo, con los bonos a 10 y cinco años representando la mayor parte de las emisiones. Estos títulos concentraron el 54 % y el 45 % del valor total colocado, respectivamente, con montos de 18,25 billones y 15 billones de VND.

Durante dicho mes, el Tesoro ofreció bonos con vencimientos de entre tres y 30 años. Se registraron adjudicaciones exitosas en los plazos de tres, cinco, 10, 15 y 30 años, mientras que las tasas de rendimiento adjudicadas aumentaron entre dos y 14 puntos básicos en comparación con la última subasta de abril.

En la última licitación de mayo, los rendimientos adjudicados fueron del 3,49 % para los bonos a tres años, del 4 % para los de cinco años, del 4,25 % para los de 10 años, del 4,27 % para los de 15 años y del 4,5 % para los de 30 años.

En el mercado secundario, el valor total de los bonos gubernamentales en circulación alcanzó casi 2,7 billones de VND al cierre de mayo, lo que representa un aumento del 2 % respecto al mes anterior. Sin embargo, el valor promedio negociado por sesión descendió un 6,59 %, hasta situarse en 14,96 billones de VND.

Las operaciones al contado representaron el 74,4 % del valor total negociado, mientras que las transacciones de recompra (repos) concentraron el 25,63 %. Los inversionistas extranjeros participaron con el 4,3 % del volumen total negociado, 0,8 puntos porcentuales más que en abril, aunque continuaron siendo vendedores netos, con salidas de capital por 137.000 millones de VND.

Datos de la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) muestran que los bonos con vencimientos de entre 10 y 15 años registraron el mayor aumento de rentabilidad durante el mes, alcanzando el 3,97 %.

En contraste, los mayores descensos se observaron en los títulos con plazos de entre tres y cinco años y en los de siete años, cuyas rentabilidades cayeron al 2,65 % y al 3,63 %, respectivamente.

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Los bonos con vencimientos de entre siete y 10 años fueron los más negociados del mercado, al representar el 20,6 % del valor total . Les siguieron los bonos a 20 años, con una cuota del 15,5 %, y los bonos a cinco años, con el 7,3 %./.

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