Lanzan servicio de taxi eléctrico vietnamita en India

Nueva Delhi (VNA) – La empresa Green SM lanzó hoy su servicio Green SM Limo en Nueva Delhi, marcando su entrada en la India, uno de los mercados de transporte más grandes y dinámicos del mundo.



El lanzamiento coincidió con el Día Mundial del Medio Ambiente, subrayando la visión a largo plazo de la empresa de convertir la movilidad sostenible en una parte esencial de la vida urbana.



A la ceremonia asistieron el ministro de Industrias y Comercio del estado de Haryana, Rao Narbir Singh, representantes del Gobierno de la India y de las autoridades de Nueva Delhi, funcionarios de la Embajada de Vietnam en este pa’is, así como socios estratégicos de los sectores de finanzas, transporte, energía, tecnología y servicios.



En su intervención, el director ejecutivo global de Green SM, Nguyen Van Thanh, describió la India como uno de los mercados de transporte más importantes del mundo, citando su gran escala, rápido desarrollo y fuerte espíritu de innovación.

Señaló que la empresa entra en el mercado con respeto por las condiciones locales, confianza en su potencial a largo plazo y el compromiso de trabajar estrechamente con socios locales.



Afirmó que Green SM busca ofrecer un servicio de transporte totalmente eléctrico de alta calidad, al tiempo que amplía el acceso a opciones de movilidad más seguras, fiables y sostenibles para los consumidores indios.



Subrayó que la confianza sigue siendo la base del desarrollo sostenible de la marca y expresó el deseo de construir relaciones a largo plazo con clientes, socios y comunidades en toda la India.



Por su parte, el ministro de Haryana, Rao Narbir Singh, dio la bienvenida a la presencia de Green SM en la Región de la Capital Nacional (NCR) de Delhi, donde la contaminación del aire sigue siendo un gran desafío. Expresó su confianza en que la flota de taxis eléctricos de la empresa ayudará a reducir las emisiones, mejorar la calidad del aire y acelerar la transición hacia un transporte más ecológico.



El ministro señaló que la protección del medio ambiente, el desarrollo de energías limpias y la electrificación del transporte son prioridades del gobierno, e instó a ciudadanos, empresas y organizaciones sociales a trabajar juntos para reducir la contaminación y crear un entorno más sostenible para las futuras generaciones.



A través de su expansión en la India, Green SM afirmó que busca ofrecer un servicio de taxi seguro, fiable y de alta calidad, al tiempo que crea oportunidades de empleo y desarrollo profesional para conductores locales. Con una flota totalmente eléctrica, la empresa también se comprometió a colaborar con socios y comunidades locales para promover soluciones de transporte modernas y respetuosas con el medio ambiente.



En la fase inicial, Green SM Limo operará en zonas clave de la NCR y ampliará gradualmente sus operaciones para responder a la creciente demanda. El servicio utiliza el VinFast Limo Green, un vehículo eléctrico multipropósito de siete plazas desarrollado específicamente para servicios de transporte premium de pasajeros. Con un interior espacioso, funcionamiento suave y cero emisiones, está diseñado para satisfacer diversas necesidades de viaje, desde desplazamientos diarios y viajes familiares hasta viajes de negocios y traslados al aeropuerto.



El compromiso de servicio “Ride 5 Star” de la empresa se basa en la calidad del vehículo, los estándares de seguridad, el servicio profesional y la experiencia del cliente, con el objetivo de ofrecer viajes cómodos, fiables e inolvidables.



Los clientes en la India pueden reservar viajes a través de la aplicación Green SM en App Store y Google Play, mediante la línea telefónica de la empresa o solicitando vehículos directamente en las zonas operativas. Para celebrar el lanzamiento, la empresa ofrece un descuento del 50%, aproximadamente 2,6 USD, en los viajes reservados mediante la aplicación.



Firma de un memorando de entendimiento entre Green SM y la empresa Ixigo de la India (Foto: VNA)

En el evento, Green SM también firmó memorandos de entendimiento con cinco socios estratégicos de los sectores de transporte, turismo, tecnología y servicios para integrarse en Green Alliance Frontier, una plataforma que conecta empresas verdes pioneras comprometidas con el desarrollo sostenible a nivel mundial. La iniciativa busca crear oportunidades de colaboración, fomentar la innovación y apoyar la transición ecológica en múltiples mercados.



El lanzamiento de Green SM Limo en la India amplía aún más la presencia internacional de la empresa y lleva su modelo de movilidad totalmente eléctrico y sus estándares de servicio, ya establecidos en varios mercados, a uno de los países más dinámicos del mundo.



Fundada en Vietnam en 2023, Green SM opera actualmente un ecosistema de movilidad verde en Vietnam, Laos, Indonesia y Filipinas. A través de su flota totalmente eléctrica, conductores profesionales y estándares de servicio consistentes, la empresa avanza gradualmente hacia su objetivo de ofrecer experiencias de movilidad de alta calidad a más usuarios en todo el mundo./.



