Recorrido del Presidente Ho Chi Minh en Francia, piezas de una historia preservada

París (VNA) - Más de un siglo después de que el joven Nguyen Ai Quoc (seudónimo del Presidente Ho Chi Minh) llegó a Francia en busca de un camino para la liberación nacional, numerosas reliquias de su etapa y actividades revolucionarias continúan conservándose en los archivos del Gran Oriente de Francia (GODF) en París.



Además de ser la sede de la mayor organización masónica de Francia, el GODF alberga una biblioteca, un archivo histórico y el Museo de la Masonería Francesa, instituciones que custodian valiosos documentos relacionados con la historia del país galo, la evolución del movimiento masónico y la trayectoria de Nguyen Ai Quoc.



Según Emma Lallemand, responsable de la biblioteca del GODF, la mayor parte de los documentos ha sido incorporada a lo largo de generaciones gracias a las donaciones de miembros de la organización y de sus familias.



Actualmente, la biblioteca conserva cerca de 40 mil referencias, entre libros, revistas, investigaciones académicas, expedientes históricos y colecciones de obras antiguas. Los materiales más valiosos se encuentran sometidos a estrictas condiciones de conservación y están siendo digitalizados progresivamente para garantizar su preservación a largo plazo.



Para Lallemand, la labor archivística no consiste únicamente en proteger documentos físicos, sino también en salvaguardar historias, memorias y enseñanzas históricas destinadas a las futuras generaciones.



Ese mismo sentimiento de orgullo es compartido por Denis Sisco, responsable de la atención a los visitantes del Museo de la Masonería Francesa. Según explicó, el museo recibió en 2003 la distinción oficial de “Museo de Francia” por parte del Estado francés. La institución alberga miles de piezas que ilustran más de tres siglos de desarrollo de la masonería en Francia y Europa, desde objetos rituales, pinturas y cerámicas hasta numerosos documentos de gran valor histórico.



Gracias al esfuerzo constante de varias generaciones de archivistas, más de cien años después siguen conservándose documentos relacionados con el recorrido de Nguyen Ai Quoc en su búsqueda de un camino para liberar a su país. Estos expedientes y materiales contribuyen a que los investigadores comprendan mejor la etapa de formación ideológica del joven patriota que más tarde se convertiría en el Presidente Ho Chi Minh.



En pleno corazón de París, las páginas envejecidas por el paso del tiempo y los objetos cuidadosamente preservados continúan relatando una historia que trasciende fronteras. No se trata únicamente de la Francia de comienzos del siglo XX, sino también del viaje de un joven vietnamita impulsado por el anhelo de liberar a su pueblo y encontrar el camino que conduciría a su país hacia la independencia y la libertad./.