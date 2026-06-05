Relación especial Vietnam–Laos sigue siendo una prioridad principal en política exterior de ambos países

Vientián (VNA) – La próxima visita oficial a Vietnam del primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN del 7 al 9 de junio contribuirán a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica, según el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientián antes de la visita, Minh Tam calificó el viaje como especialmente significativo, ya que ambos países entran en una nueva fase de desarrollo tras la exitosa organización de los congresos del Partido, las elecciones a la Asamblea Nacional y la consolidación de los altos dirigentes para sus nuevos mandatos.



El embajador señaló que la visita sigue a las recientes visitas de Estado de los máximos dirigentes de ambos países a principios de este año y refleja la determinación de profundizar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos. Subrayó que la visita traducirá el concepto de “cohesión estratégica” en resultados concretos de cooperación.



Según el embajador, Vietnam sigue siendo uno de los destinos prioritarios en la agenda diplomática del primer ministro Sonexay, lo que subraya la naturaleza especial de la relación bilateral y reafirma que los vínculos entre Vietnam y Laos continúan ocupando una posición primordial en la política exterior de cada país.



La visita también ofrecerá una oportunidad para que los líderes de ambos países revisen la implementación de los acuerdos de alto nivel y los mecanismos de cooperación bilateral, incluidos los resultados de la reunión anual entre los dos Burós Políticos y la 48ª reunión del Comité Intergubernamental para la Cooperación Bilateral. Se espera que estas conversaciones ayuden a identificar nuevas medidas para mejorar la eficacia y la profundidad de la colaboración bilateral.



La participación del primer ministro laosiano en dos de las tres ediciones del Foro del Futuro de la ASEAN en 2024 y 2026 subraya el firme apoyo de Laos a la iniciativa de Vietnam para promover el diálogo estratégico sobre el futuro de la agrupación. La participación activa de Laos no solo refleja la coordinación cada vez más estrecha entre ambos países en asuntos regionales, sino que también demuestra su compromiso compartido con la construcción de una ASEAN unida, resiliente, innovadora y centrada en las personas, así como con el mantenimiento de la centralidad del bloque en la arquitectura regional en evolución.



En un contexto de profundos cambios geopolíticos, geoeconómicos y tecnológicos, la visita transmite un mensaje claro de que Vietnam y Laos seguirán apoyándose mutuamente, compartiendo intereses estratégicos, respaldando sus esfuerzos de desarrollo y cooperando estrechamente para abordar desafíos comunes.

Se espera que aporte un nuevo impulso a la implementación de los acuerdos de alto nivel y a la profundización de la cohesión estratégica entre ambos países, contribuyendo al continuo fortalecimiento de su relación especial en beneficio de sus pueblos y de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo, señaló el diplomático.



En cuanto a las relaciones bilaterales, destacó que la cooperación económica es uno de los pilares clave de la asociación bilateral. Observó que la cooperación económica está pasando progresivamente de un modelo tradicional basado en la asistencia a una asociación de desarrollo a largo plazo centrada en la cohesión estratégica. Se da prioridad a tres áreas principales: la conectividad de infraestructuras, la cooperación energética y la integración institucional y de mercados. Proyectos estratégicos como la autopista Hanoi–Vientián, el ferrocarril Vientián–Vung Ang, los puestos fronterizos inteligentes y los corredores económicos Este–Oeste se espera que generen nuevas oportunidades de crecimiento y refuercen la conectividad regional.



La cooperación energética ha surgido como un punto especialmente destacado. Vietnam ha aprobado planes para importar más de 4.250 MW de electricidad de Laos, mientras que varios proyectos hidroeléctricos y eólicos ya están suministrando electricidad al mercado vietnamita. Estos proyectos contribuyen a la seguridad energética de Vietnam y generan ingresos significativos para Laos, apoyando su desarrollo socioeconómico.



Las relaciones de inversión y comercio también han crecido de manera constante. Vietnam cuenta actualmente con casi 7.000 millones de dólares invertidos en aproximadamente 289 proyectos activos en Laos, lo que lo convierte en uno de los mayores inversores extranjeros en el país.



Minh Tam destacó que la cooperación económica no solo genera beneficios tangibles para las empresas y las comunidades locales, sino que también refuerza la confianza política y fortalece los vínculos entre los pueblos de ambos países vecinos.



En cuanto a la cooperación regional, el embajador subrayó que tanto Vietnam como Laos siguen siendo miembros activos y responsables de la ASEAN y han coordinado estrechamente en mecanismos regionales e internacionales. Su cooperación ha contribuido a fortalecer la unidad de la agrupación, proteger sus principios fundamentales y mejorar su papel en los asuntos regionales y globales.



Sobre el Foro del Futuro de la ASEAN, el diplomático señaló que el foro, con el tema “Dar forma juntos a nuestro futuro: paz, prosperidad y centrado en las personas”, ofrecerá una plataforma para debatir sobre resiliencia, transformación digital, seguridad energética, tecnologías emergentes y desarrollo sostenible.



De cara al futuro, afirmó que Vietnam y Laos seguirán cooperando estrechamente para defender los principios fundamentales de la ASEAN, incluida la solidaridad, el consenso, el respeto al derecho internacional y el papel central del bloque. También se espera que intensifiquen la cooperación en nuevas áreas prioritarias como la transición verde y la transformación digital, el desarrollo sostenible, la formación de recursos humanos y la resiliencia regional.



Expresó su confianza en que la visita generará un nuevo impulso para implementar los acuerdos de alto nivel, avanzar en la cohesión estratégica y elevar la relación especial Vietnam–Laos a nuevas alturas, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región./.



