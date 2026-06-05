AFF 2026 consolidará el papel de ASEAN en entorno estratégico cambiante

Hanoi (VNA) – El Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, que se celebrará del 9 al 10 de junio en Hanoi, constituye un espacio para debatir conjuntamente las vías para salvaguardar la posición del bloque dentro de un entorno estratégico con múltiples fluctuaciones, garantizando que todas las iniciativas y los nuevos mecanismos se complementen entre sí y no debiliten el papel central de la agrupación.



En declaraciones a la prensa previas al evento, el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong subrayó que la AFF 2026, bajo el lema “Forjando juntos un futuro común: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, refleja las prioridades clave de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En específico, la paz sigue siendo un requisito indispensable para el desarrollo, la prosperidad es un objetivo común de todos los Estados miembros y situar a las personas en el centro encarna el espíritu de la Comunidad de la ASEAN, argumentó.



El viceministro destacó que el futuro de la región no puede moldearse sin la participación de su población, que es tanto contribuyente como beneficiaria de la cooperación regional. Por consiguiente, la edición de este año se concibe como una plataforma abierta que reúne a líderes, académicos, empresarios, representantes juveniles, organizaciones sociales, partidos políticos y autoridades locales.



En referencia al discurso de apertura del secretario general del Partido y presidente del país, To Lam, en el Diálogo Shangri-La 2026, Manh Cuong evocó que el líder vietnamita subrayó la necesidad de una arquitectura regional abierta, inclusiva y centrada en la ASEAN. Asimismo, recalcó que la centralidad de la ASEAN debe reforzarse mediante la unidad, la autonomía estratégica y la capacidad del bloque para definir una agenda común.



Según el vicecanciller, el AFF 2026 da continuidad a esa visión. Vietnam espera que el foro siga demostrando su papel como miembro activo y responsable de la ASEAN, al contribuir a los asuntos regionales e impulsar la política exterior y la estrategia de integración internacional del Partido y del Estado.



La resiliencia, uno de los temas clave del foro, ha cobrado cada vez más importancia en un mundo marcado por la incertidumbre y los cambios acelerados. Sin embargo, la resiliencia no debe equipararse con el aislamiento ni con la autosuficiencia, afirmó.



Para la ASEAN y sus Estados miembros, la verdadera resiliencia solo puede lograrse mediante la cooperación. Una ASEAN resiliente es aquella capaz de convertir la conectividad en una fuente de fortaleza colectiva.



Este espíritu se refleja en los debates sobre la solidaridad de la ASEAN, la prevención de conflictos, la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) y la seguridad energética. Los organizadores buscan vincular estos temas más estrechamente con la vida cotidiana de las personas a través de un enfoque de la IA centrado en el ser humano, esfuerzos para reducir la brecha digital y la promoción de la transición verde y la seguridad energética, en aras de aportar beneficios tangibles a las comunidades.



En esta ocasión, cuatro líderes regionales —los primeros ministros de Laos, Sonexay Siphandone; de Camboya, Hun Manet; de Tailandia, Anutin Charnvirakul; y de Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão— realizarán visitas oficiales a Vietnam.



El foro de este año también incluirá dos nuevas iniciativas: un debate específico sobre la cooperación entre los partidos políticos del Sudeste Asiático y la Conferencia de Líderes de Ciudades de la ASEAN, que se celebrará en Hanoi. Junto con eventos paralelos sobre la subregión del Mekong, la participación juvenil y la gobernanza de la IA, se prevé que estas actividades amplíen la participación y fortalezcan el enfoque centrado en las personas del foro.



Iniciado por Vietnam y anunciado por primera vez en la Cumbre de la ASEAN de 2023, el foro ha visto reflejadas varias de sus recomendaciones en los documentos de la Cumbre de la ASEAN durante los últimos dos años, lo que demuestra su creciente contribución a los procesos oficiales del bloque.



Se espera que el AFF 2026 genere nuevas perspectivas, iniciativas y recomendaciones políticas para el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN, concluyó Manh Cuong./.

VNA