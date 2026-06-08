Filipinas: Al menos 12 muertos y cientos de heridos tras un terremoto

Manila (VNA) - Al menos 12 personas fallecieron, siete permanecen desaparecidas y más de 200 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 7,8 ocurrido esta mañana en el sur de Filipinas, informaron las autoridades locales.



La ciudad portuaria de General Santos, la zona más afectada por el sismo, registró siete víctimas mortales y alrededor de 130 heridos, según confirmó la agencia local de gestión de desastres.



Varias edificaciones de pequeño tamaño colapsaron y numerosas infraestructuras, incluido un puente estratégico para el transporte, sufrieron graves daños estructurales y grietas significativas.



Las otras cinco víctimas mortales fueron reportadas en las provincias de South Cotabato, Davao Occidental y en la isla de Balut.



Los equipos de rescate continúan trabajando a contrarreloj para verificar informaciones que apuntan a que varios estudiantes podrían haber quedado atrapados en el interior de una escuela de dos plantas que se derrumbó en General Santos.



La policía señaló además que el terremoto se produjo coincidiendo con el primer día del nuevo curso escolar, cuando los alumnos participaban en la ceremonia de izado de la bandera. El pánico generado por el fuerte movimiento telúrico provocó que más de un centenar de estudiantes sufrieran heridas o perdieran el conocimiento.



Además de las pérdidas humanas y los daños materiales, la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas (CAAP) anunció la suspensión temporal de todas las operaciones en el Aeropuerto Internacional de General Santos para llevar a cabo inspecciones de seguridad en la infraestructura aeroportuaria y los sistemas de navegación.



Como consecuencia, al menos 17 vuelos nacionales fueron cancelados de inmediato, mientras que se instó a los pasajeros a contactar directamente con las aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus itinerarios.



En cuanto a la amenaza de tsunami, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que el riesgo quedó prácticamente descartado cinco horas después de la emisión de la alerta inicial. Las olas registradas, de aproximadamente un metro de altura, en las zonas de Sultan Kudarat y Sarangani, no causaron nuevas víctimas ni daños adicionales.



El presidente Ferdinand Marcos Jr. afirmó que el Gobierno ha movilizado todos los recursos disponibles para apoyar las labores de rescate y responder a la emergencia en las áreas afectadas. /.

VNA