Visita de premier tailandés a Vietnam refuerza asociación estratégica integral bilateral

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Vietnam del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN 2026 del 8 al 9 del presente mes demuestran el respeto mutuo entre los líderes de alto nivel de ambos países y su determinación de seguir promoviendo la asociación estratégica integral bilateral.



* 50 años de buenas relaciones de amistad tradicionales entre Vietnam y Tailandia



Tras el establecimiento de sus relaciones diplomáticas el 6 de agosto de 1976, los nexos de cooperación entre los dos países se han desarrollado rápidamente tanto en amplitud como en profundidad.



Luego de la adhesión de Vietnam a la ASEAN en 1995, las relaciones entre las partes se han fortalecido aún más, especialmente desde que emitieron la Declaración Conjunta sobre el Marco de Cooperación entre Vietnam y Tailandia en la primera década del siglo XXI en febrero de 2004.



En junio de 2013, elevaron su relación al nivel de "Asociación Estratégica", convirtiéndose así en los dos primeros países de la ASEAN en establecer ese marco de relaciones.



Presentan en Vietnam productos tailandeses. (Foto: VNA)



En 2015, elevaron sus vínculos al nivel de "Asociación Estratégica Reforzada" y, en mayo de 2025, al de "Asociación Estratégica Integral".



La cooperación política entre ambos países también se ha fortalecido mediante intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel.



Actualmente, cuentan con hasta diez mecanismos de cooperación y diálogo en todos los ámbitos, incluyendo la diplomacia, la defensa, la seguridad y otras áreas de cooperación económica. Entre ellos, la reunión conjunta del Gabinete a nivel de Primer Ministro constituye un rasgo distintivo de la relación bilateral, que demuestra la estrecha colaboración y coordinación en la promoción de una cooperación integral.



Uno de los pilares más destacados de la cooperación entre ambos países en los últimos años ha sido en materia de economía, comercio e inversión. Tailandia es el principal socio comercial de Vietnam en la ASEAN.



El valor del comercio bilateral en 2025 alcanzó más de 22 mil millones de dólares, un aumento interanual de casi 10%. Ahora aspiran conseguir pronto un intercambio mercantil valorado en 25 mil millones de dólares en un futuro cercano.



En términos de inversión extranjera directa, Tailandia ocupa el octavo lugar entre los países y territorios con operaciones en Vietnam, con más de 15 mil millones de dólares dedicados en casi 800 proyectos.



Además de la cooperación económica, la colaboración en materia de defensa y seguridad entre ambos países se ha tornado cada vez más sustancial y profunda. El turismo y los intercambios entre personas también constituyen un aspecto destacado de la relación bilateral.



Actualmente, existen más de 20 localidades en cada país que mantienen relaciones bilaterales de cooperación a través de Memorandos de Entendimiento (MOU).



En el ámbito internacional, ambos países han coordinado estrechamente en foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN, las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Mecanismo de Cooperación Subregional del Mekong.



* Continuar cultivando la asociación estratégica integral entre Vietnam y Tailandia



En 2026, ambos países conmemoran el aniversario 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas (6 de agosto) con numerosas actividades significativas, especialmente en la promoción de intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel.



Cabe destacar que el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa realizaron una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo pasado. El viaje demostró la gran estima que Vietnam tiene en su relación con Tailandia, así como por la región del Sudeste Asiático.



Tras el éxito de ese recorrido de To Lam, la visita oficial a Vietnam y la participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN los días 8 y 9 de junio del premier tailandés, Anutin Charnvirakul, profundizarán aún más la asociación estratégica integral bilateral.



El embajador de Hanoi en Bangkok, Pham Viet Hung, subrayó que el viaje de Charnvirakul se considera una manifestación muy específica y vívida, que refleja el respeto de Tailandia por la cooperación bilateral con Vietnam, así como el deseo y la determinación del Gobierno tailandés de promover aún más las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países.



Además, el hecho de que Anutin Charnvirakul asista al mencionado foro regional demuestra el aprecio de Tailandia no solo por sus relaciones bilaterales con Vietnam, sino también por las iniciativas de la ASEAN destinadas a promover la construcción de la comunidad regional, fomentar la solidaridad y promover el diálogo para encontrar soluciones que ayuden al bloque a abordar con éxito los desafíos actuales, enfatizó./.