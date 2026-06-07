Vietnam y Tailandia refuerzan los vínculos partidistas

Hanoi (VNA) El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, recibió hoy en Hanoi a Isra Sunthornvut, subjefe del Partido Demócrata de Tailandia (PDT).



Isra Sunthornvut, al frente de una delegación del PDT, se encuentra en el país indochino para participar en el coloquio “El papel de los partidos políticos del Sudeste Asiático en la construcción de la comunidad de la ASEAN" que se lleva a cabo en el marco del tercer Foro del Futuro de la agrupación (AFF).



En sus palabras, Minh Tri dio una calurosa bienvenida y evaluó enormemente la asistencia de la delegación tailandesa al mencionado coloquio, lo que contribuye a fortalecer la cooperación regional y la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la ASEAN.



La parte anfitriona informó sobre los importantes logros de Vietnam después de 40 años de Doi moi (renovación); las principales orientaciones y objetivos de desarrollo adoptados por el XIV Congreso Nacional del PCV para conducir al país a una nueva era de desarrollo.



En lo que respecta a las funciones y tareas de la Comisión, que actúa como órgano asesor estratégico del Comité Central del PCV en materia de asuntos internos, construcción de un Estado de derecho y reforma judicial, compartió su punto de vista sobre la importancia de la construcción y rectificación del Partido, la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas negativas, y la reforma judicial, con vistas a construir un sistema de gobernanza nacional transparente y eficaz, centrado en las personas.



En cuanto a la política exterior de Vietnam, también afirmó la gran importancia del discurso pronunciado por el secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, en el reciente Diálogo de Shangri-La, que reflejó el punto de vista, la visión y el enfoque de Vietnam sobre los asuntos regionales e internacionales.



El funcionario expresó su confianza en que los dos Partidos intensifiquen el intercambio de delegaciones y mecanismos de diálogo regulares para consolidar la confianza política y compartan experiencias sobre la construcción de un Estado de derecho, la mejora de las instituciones, la reforma judicial, el aumento de la eficiencia de la gobernanza nacional y la lucha contra la corrupción.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de ampliar los intercambios entre instituciones de investigación estratégica, académicos, expertos, organizaciones juveniles y de mujeres de los dos países; y continuar la estrecha coordinación en foros multilaterales, especialmente en el marco de la ASEAN.



A su vez, el visitante valoró muy positivamente la iniciativa de Vietnam de organizar el Coloquio de Partidos Políticos del Sudeste Asiático, considerándolo un evento importante y práctico para que esas organizaciones fortalezcan la solidaridad, intercambien y mejoren el papel y la voz de los países de la ASEAN en la coordinación de respuestas a los desafíos comunes actuales.



Isra Sunthornwut afirmó que el Partido Demócrata de Tailandia siempre concede gran importancia a las relaciones de amistad y la cooperación con el PCV, así como la asociación estratégica integral entre ambas naciones.



El PDT está dispuesto a aumentar los intercambios y compartir experiencias en áreas de interés mutuo, y seguirá participando activamente en las iniciativas de diálogo entre partidos políticos regionales promovidas por Vietnam, puntualizó.



En la ocasión, las dos partes acordaron fortalecer aún más las relaciones entre los dos Partidos en el próximo período, contribuyendo positivamente a la consolidación de la asociación estratégica integral entre Vietnam y Tailandia, en beneficio de los pueblos de ambos países, así como de la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región./.

VNA