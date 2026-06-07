Primer ministro timorense inicia visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, llegó hoy a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam, donde participará en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), previsto del 7 al 10 de junio, por invitación de su homólogo vietnamita Le Minh Hung.
El primer ministro timorense está acompañado por el viceprimer ministro encargado de la coordinación de asuntos económicos y titular de Turismo y Medio Ambiente, Francisco Kalbuady Lay; el viceprimer ministro encargado de la coordinación de asuntos sociales y titular de Desarrollo Rural y Vivienda Comunitaria, Mariano Asanami Sabino; el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación, Bendito dos Santos Freitas; la ministra de Educación, Dulce de Jesus Soares; el ministro de Comercio e Industria, Philip Nino Pereira; la viceministra encargada de asuntos de la ASEAN y jefa del SOM ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel; el secretario de Estado de Comunicación Social, Expedito Parrot Dias Ximenes; así como el embajador de Timor Leste en Vietnam, João Pereira.
Según el encargado de negocios de Vietnam en Timor Leste, Pham Binh Dam, esta visita tiene una importancia especial no solo para las relaciones bilaterales, sino también para el proceso de integración regional de Timor Leste desde su adhesión oficial a la ASEAN como el undécimo miembro de la organización.
En los últimos años, los líderes timorenses han realizado varias visitas a Vietnam y participado en numerosos eventos importantes organizados por Hanoi, lo que refleja la importancia otorgada a las relaciones bilaterales y el reconocimiento del creciente papel y posición de Vietnam en la región.
Según el diplomático vietnamita, la acogida del primer ministro timorense refleja la voluntad común de promover la cooperación en múltiples ámbitos y se enmarca en la implementación de las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, que sitúa la diplomacia al servicio de los intereses de seguridad y desarrollo del país.
El objetivo es elevar las relaciones entre Vietnam y Timor Leste a un nivel superior, más sustantivo y eficaz, en consonancia con los intereses de ambos pueblos, al tiempo que se contribuye a la construcción de una ASEAN unida, inclusiva y resiliente.
Durante esta visita, se espera que ambas partes firmen varios documentos importantes de cooperación, destinados a reforzar el marco jurídico de las relaciones y a fomentar los intercambios entre pueblos y la cooperación en diversos ámbitos.
Antes de la visita del primer ministro Kay Rala Xanana Gusmão, el embajador de Timor Leste en Vietnam, João Pereira, expresó su profunda gratitud por el apoyo constante de Vietnam al desarrollo de su país, destacando especialmente la cooperación en el sector de las telecomunicaciones como el ejemplo más emblemático de este éxito.
El diplomático también subrayó las importantes perspectivas de cooperación en los sectores de la agricultura, la acuicultura, la minería y los hidrocarburos.
Según él, Timor Leste desea inspirarse en la experiencia vietnamita, en particular en el modelo de las Zonas Industriales Vietnam–Singapur (VSIP), para estudiar la creación de una Zona Industrial Vietnam–Timor Leste (V-TIP) en Dili.
La visita oficial del primer ministro Gusmão y su participación en el AFF 2026 deben abrir nuevas perspectivas para la cooperación bilateral y reforzar aún más los vínculos entre ambos países dentro de la comunidad de la ASEAN./.
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