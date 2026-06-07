Cultura-Deporte

Festival de Fuegos Artificiales de Da Nang 2026 brilla con la noche “Patrimonio”

Vietnam y Francia brillaron en el DIFF 2026 con espectáculos inspirados en el patrimonio, impulsando el turismo y la cultura en Da Nang.

Actuación del equipo de Vietnam. (Fuente: VNA)
Actuación del equipo de Vietnam. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) – La segunda noche de competición del Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026, bajo el tema “Patrimonio”, iluminó el río Han anoche, cuando equipos de Vietnam y Francia presentaron espectáculos deslumbrantes que celebraron valores culturales e históricos.

El equipo francés Lux Factory POK 2.0 cautivó al público con “Heritage – Da Nang Shines”, una actuación que retrató el intercambio cultural y la integración internacional de la ciudad. Vibrantes explosiones de color, efectos plateados en cascada y brillantes fuegos dorados transformaron el cielo nocturno en un homenaje al patrimonio y a la vitalidad de la ciudad costera central.

El equipo vietnamita Z121 Vina Pyrotech impresionó a los espectadores con una exhibición profundamente enraizada en la identidad nacional. Utilizando tecnología pirotécnica moderna, el equipo recreó la imagen de la palmera, símbolo de la tierra ancestral de Phu Tho, antes de cerrar con un espectacular final sincronizado al ritmo de la emblemática canción “Noi vong tay lon” (Uniendo manos), recibiendo entusiastas aplausos del público.

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Actuación del equipo de Francia. (Fuente: VNA)

La velada también incluyó un programa artístico a orillas del río, con actuaciones que destacaron las culturas vietnamita, del centro de Vietnam y francesa, aportando mayor profundidad al tema “Patrimonio” del festival.

Según el Artista Meritorio Quang Hao, director del Teatro Trung Vuong y director artístico del DIFF 2026, el evento tiene como objetivo promover la rica identidad cultural de Vietnam y el diverso patrimonio de la región central ante el público internacional.

Tras una exitosa noche inaugural, el DIFF 2026 continúa atrayendo grandes multitudes y potenciando el turismo de verano en Da Nang. El festival de este año también ha introducido funciones basadas en inteligencia artificial a través de la aplicación Sun Paradise Land, que permite a los visitantes crear postales y sellos digitales personalizados de sus experiencias en el festival.

Las restantes noches de competición se celebrarán cada sábado: Japón se enfrentará a Italia el 13 de junio bajo el tema “Cultura”; Alemania competirá contra Macao (China) el 20 de junio con “Creatividad”; y Australia se medirá con Portugal el 27 de junio bajo el tema “Visión”. La gran final está prevista para el 11 de julio./.

VNA
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