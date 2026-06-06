Medios camboyanos resaltan esfuerzos de Vietnam por preservar y promover la cultura tradicional jemer

Phnom Penh (VNA) - Medios de comunicación camboyanos, entre ellos la Agencia de Noticias de Camboya (AKP), han destacado recientemente las iniciativas de Vietnam destinadas a preservar y promover los valores culturales tradicionales de la comunidad étnica jemer.



Según informó el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh, AKP señaló en un artículo publicado hoy que los jemeres constituyen una de las minorías étnicas más numerosas de Vietnam, con más de 1,3 millones de habitantes concentrados principalmente en provincias y ciudades del sur como An Giang, Ca Mau, Can Tho, Dong Nai, Dong Thap, Tay Ninh, Vinh Long y Ciudad Ho Chi Minh.



El medio subrayó que, a lo largo del proceso de construcción, defensa y desarrollo nacional, el Partido y el Estado vietnamitas han reafirmado constantemente que la cultura de las minorías étnicas forma parte inseparable de la cultura nacional, además de representar un valioso patrimonio y una importante fuerza interna que contribuye a la riqueza, diversidad y unidad de la identidad cultural vietnamita.



Al referirse a la conferencia “Preservación y promoción de los valores culturales tradicionales del pueblo jemer”, celebrada en mayo de 2026 en la ciudad de Can Tho, AKP citó las declaraciones de la viceministra de Cultura, Deportes y Turismo, Trinh Thi Thuy, quien afirmó que el encuentro permitió evaluar de manera integral la situación de la conservación cultural jemer, identificar logros, limitaciones y desafíos, así como intercambiar experiencias y proponer soluciones y modelos adecuados para fortalecer esta labor.



Durante el evento, Nguyen Thi Ngoc Diep, vicepresidenta del Comité Popular de Can Tho, informó que, tras la reorganización administrativa, la ciudad se convirtió en una de las localidades con mayor población perteneciente a minorías étnicas, de la cual 543.266 personas son jemeres, equivalentes al 14,11% de la población total.



Asimismo, destacó que la urbe alberga actualmente 120 pagodas budistas theravada jemeres, entre ellas dos reconocidas como reliquias nacionales -Kh’Leang y Doi (también conocida como Ma Toc)- y otras nueve catalogadas como sitios patrimoniales de nivel municipal.



Nguyen Thi Ngoc Diep señaló que las acciones de preservación y promoción de la cultura tradicional jemer han registrado resultados alentadores en los últimos años, gracias especialmente al papel desempeñado por líderes religiosos, artesanos y personas de prestigio dentro de la comunidad, quienes continúan transmitiendo y difundiendo estos valores entre las nuevas generaciones.



AKP también recogió las declaraciones del doctor Ngo So Phe, rector de la Escuela de Lengua, Cultura y Arte Jemer del Sur y Humanidades, adscrita a la Universidad de Tra Vinh, quien destacó el papel de las instituciones educativas en la conservación cultural.



Según explicó, la universidad mantiene programas de formación en especialidades como pedagogía de lengua jemer, lengua jemer, estudios culturales y ejecución de instrumentos musicales tradicionales, además de programas de maestría y doctorado en estudios culturales.



Paralelamente, la institución impulsa la cooperación internacional en materia de enseñanza e investigación, amplía los estudios sobre lengua, cultura y arte jemer del sur de Vietnam, y promueve políticas para atraer profesionales altamente cualificados, especialmente doctores de etnia jemer o especialistas en disciplinas vinculadas con esta cultura.



Durante la conferencia, los participantes propusieron diversas medidas orientadas a fortalecer la vida cultural y espiritual de la comunidad, entre ellas la promoción de festividades tradicionales y el aprovechamiento del sistema de pagodas jemeres no solo como espacios religiosos, sino también como centros culturales de cohesión comunitaria.



Según AKP, celebraciones tradicionales como Chol Chnam Thmay, Sen Dolta, la Fiesta de la Luna, las carreras de embarcaciones Ngo y el festival Ooc Om Boc continúan realizándose en las localidades vietnamitas con una importante presencia de población jemer.



Además, numerosas expresiones culturales de esta comunidad han sido inscritas en la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, entre ellas el teatro Du Ke del sur de Vietnam, la danza Robam, el festival Ooc Om Boc, la música tradicional Ngu Am, la elaboración de platos tradicionales y diversas danzas folclóricas jemeres.



AKP destacó que este reconocimiento constituye una base fundamental para desarrollar programas de conservación, restauración y valorización de la cultura tradicional jemer en la actualidad.



Por su parte, el diario camboyano Koh Santepheap (Isla de la Paz) publicó el 5 de junio un reportaje dedicado a las actividades de preservación de la identidad cultural jemer en las provincias meridionales de Vietnam.



El artículo puso especial énfasis en las iniciativas desarrolladas en Vinh Long, la región patrimonial jemer de Bay Nui, en An Giang, y las manifestaciones artísticas que siguen vigentes en la vida urbana de Can Tho.



Según el periódico, uno de los acontecimientos más destacados en Vinh Long tras la reorganización administrativa fue la Semana de Cultura, Deportes y Turismo con motivo del Festival Ooc Om Boc 2025, el primer evento organizado a escala provincial ampliada.



La programación incluyó festivales de danza jemer no profesional, concursos de interpretación de instrumentos tradicionales, exposiciones de productos típicos, muestras de artesanía y vestimenta tradicional, carreras de embarcaciones Ngo y competiciones de voleibol y fútbol para jóvenes de etnia jemer.



Koh Santepheap señaló que, además de implementar políticas de desarrollo socioeconómico dirigidas a la población jemer, Vinh Long ha concedido especial importancia a la preservación de su patrimonio cultural.



En los últimos cinco años, la provincia organizó siete festivales culturales de carácter provincial e interprovincial, así como 55 cursos de capacitación y transmisión de conocimientos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial.



El medio destacó igualmente que expresiones artísticas tradicionales como el Chomrieng Chapei, la danza Robam, los cantos populares jemeres, las danzas folclóricas, la música Ngu Am y diversos oficios artesanales, como el tejido de bambú, la confección de esteras y la elaboración de sombreros y máscaras, continúan transmitiéndose de manera sistemática.



Vinh Long cuenta además con cinco patrimonios culturales inmateriales reconocidos a nivel nacional: el Festival Ooc Om Boc, el Festival Dom Loeng Neak Ta, el arte escénico Chomrieng Chapei, la danza Robam y el oficio tradicional de elaboración de sombreros y máscaras.



Tras repasar las experiencias de preservación cultural en las provincias y ciudades del sur de Vietnam, Koh Santepheap concluyó que el compromiso de las autoridades y la participación activa de las comunidades han permitido que la conservación y promoción del patrimonio cultural de las minorías étnicas, y particularmente de la comunidad jemer, avance de forma sostenida.



Según el diario, este proceso no solo fortalece la identidad cultural, sino que también sienta bases sólidas para el desarrollo del turismo sostenible y el crecimiento económico local./.

VNA