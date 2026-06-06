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Hanoi presenta visión urbanística para los próximos 100 años

Según la Decisión N.º 2512/QD-UBND, con fecha del 13 de mayo de 2026, el Comité Popular de Hanoi aprobó el Plan Maestro para la ciudad con una visión a 100 años. Este es un proyecto estratégico de especial importancia para la orientación del desarrollo a largo plazo de la capital vietnamita.

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VNA
#Hanoi #plan maestro #proyecto estratégico
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