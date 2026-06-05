Emblemático trono de la dinastía Nguyen regresa a exhibición pública en Hue

Hue, Vietnam (VNA) - El trono real de la dinastía Nguyen, reconocido como Tesoro Nacional de Vietnam, volvió a exhibirse oficialmente el 4 de junio en el Palacio Thai Hoa, ubicado en la Ciudadela Imperial de Hue, tras completar un exhaustivo proceso de restauración y conservación.



Situado nuevamente en el centro del histórico recinto, el trono recupera su lugar como una de las piezas más emblemáticas del patrimonio de la antigua corte imperial, despertando el interés de visitantes y amantes de la cultura y la historia vietnamitas.



La pieza había sido retirada de exhibición después de un incidente ocurrido el 24 de mayo de 2025, cuando una persona con comportamiento inusual irrumpió en el interior del Palacio Thai Hoa, se sentó en el trono y lo dañó, provocando la rotura del reposabrazos izquierdo en 14 fragmentos.



Tras el suceso, el trono fue trasladado al depósito del Museo de Antigüedades Reales de Hue para su conservación. Los fragmentos recuperados quedaron inicialmente bajo custodia de las autoridades policiales para las investigaciones correspondientes y, una vez concluidas estas diligencias, fueron entregados al museo para iniciar los trabajos de restauración.



La intervención se llevó a cabo entre el 22 de abril y el 4 de mayo de 2026 en el Museo de Antigüedades Reales de Hue, bajo la responsabilidad de la Sociedad Anónima de Restauración de Monumentos de Hue y con financiación procedente de aportes socializados. El proyecto se ejecutó conforme a la Ley de Patrimonio Cultural y al plan aprobado por el Comité Popular de la ciudad de Hue.



De acuerdo con Ngo Van Minh, director del Museo de Antigüedades Reales de Hue, la restauración se realizó siguiendo estrictos principios de conservación patrimonial, priorizando la preservación de los elementos originales, el uso de materiales compatibles con los de la pieza, la mínima intervención posible y el aprovechamiento de los fragmentos originales conservados. Todo el proceso fue supervisado rigurosamente y documentado mediante fotografías, grabaciones y expedientes técnicos.



Gracias a estos trabajos, el trono recuperó su estabilidad estructural y el reposabrazos dañado fue restaurado respetando fielmente su forma, dimensiones y tonalidades originales, de acuerdo con el expediente que lo reconoció como Tesoro Nacional en 2015. Asimismo, se aplicaron tratamientos contra termitas, hongos y otros agentes de deterioro para reforzar su conservación y garantizar su preservación a largo plazo./.

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