Inversión de Vietnam en extranjero crece 2,5 veces en primeros cinco meses de 2026

Hanoi (VNA) – La inversión de Vietnam en el extranjero se disparó 2,5 veces interanual en los primeros cinco meses de 2026, reflejando la creciente confianza y expansión internacional de las empresas vietnamitas, según la Oficina Nacional de Estadísticas, dependiente del Ministerio de Finanzas.



Durante este período, se concedieron licencias de registro de inversión a 85 nuevos proyectos en el exterior, con un capital total de 760,8 millones de dólares, lo que representa un aumento de 2,8 veces en comparación con el mismo período del año anterior. Mientras tanto, 10 proyectos existentes incrementaron su capital registrado en 33,8 millones de dólares, una caída del 18,7% interanual.



En conjunto, la inversión total de Vietnam en el exterior, incluyendo capital nuevo y ajustado, alcanzó los 794,6 millones de dólares, 2,5 veces más que el año anterior.



Del total, el sector de la construcción atrajo 178,8 millones de dólares, equivalente al 22,5% de la inversión total en el exterior. Le siguieron la producción y distribución de electricidad, gas, agua caliente, vapor y aire acondicionado con 163,8 millones de dólares (20,6%), y el transporte y almacenamiento con 150,5 millones de dólares (18,9%).



En los primeros cinco meses de 2026, las inversiones vietnamitas se dirigieron a 33 países y territorios. Laos fue el mayor receptor, con 199,5 millones de dólares (25,1% del total). Le siguieron Kirguistán con 149,9 millones de dólares (18,9%), el Reino Unido con 82,8 millones de dólares (10,4%), Kazajistán con 36 millones de dólares (4,5%), Camboya con 32,9 millones de dólares (4,1%), Estados Unidos con 31,9 millones de dólares (4%) y las Islas Vírgenes Británicas con 30,1 millones de dólares (3,8%).



Según expertos económicos, el fuerte crecimiento de la inversión en el exterior en los últimos años demuestra la creciente proactividad de las empresas vietnamitas en la búsqueda de oportunidades más allá del mercado interno. En particular, varios proyectos en el extranjero realizados por empresas vietnamitas han generado beneficios económicos y sociales significativos y han recibido valoraciones positivas por parte de los países anfitriones.



Junto con el aumento de la inversión en el exterior, la entrada de inversión extranjera en Vietnam también mantuvo un crecimiento sólido. En los primeros cinco meses de 2026, la inversión extranjera directa (IED) total registrada, incluyendo capital nuevo, fondo adicional y aportes de capital y compra de acciones por parte de inversores extranjeros, alcanzó los 24,81 mil millones de dólares, un aumento del 34,9% interanual.



En detalle, se concedieron licencias a 1.576 nuevos proyectos durante el período, con un capital registrado total de 14,84 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 1,7% en número de proyectos y más del doble en capital registrado respecto al mismo período del año anterior.



La industria manufacturera y de procesamiento continuó atrayendo la mayor parte de la IED nueva, con 9,64 mil millones de dólares (65% del total). Le siguieron la producción y distribución de electricidad, gas y agua con 2,45 mil millones de dólares (16,5%), mientras que los demás sectores representaron 2,75 mil millones de dólares (18,5%)./.





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