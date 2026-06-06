Sudeste de Vietnam refuerza coordinación regional para atraer más inversión extranjera

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La región del Sudeste de Vietnam, principal motor económico del país, mantiene su posición de liderazgo en la atracción de inversión extranjera directa (IED) gracias a sus ventajas en ubicación geográfica, infraestructura, recursos humanos y un entorno favorable para los negocios. Sin embargo, el desafío actual pasa por elevar la calidad y la eficiencia de estos flujos de inversión, especialmente los de nueva generación.

Con cerca de 23 mil proyectos y un capital acumulado superior a los 205 mil millones de dólares, la región concentra alrededor del 42% de la IED total del país. En el contexto de la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, el Sudeste ha sabido posicionarse para captar nuevas inversiones, incluidas aquellas vinculadas a la tecnología verde y a la industria de alta tecnología, orientadas a modelos productivos más modernos, eficientes y con menores emisiones.

No obstante, la estructura de la inversión sigue mostrando limitaciones. La mayor parte de los proyectos se concentra en actividades de ensamblaje y manufactura, mientras que la presencia de iniciativas de alto valor añadido, como la investigación y desarrollo (I+D), la tecnología avanzada o los proyectos con efectos de arrastre, continúa siendo reducida. A ello se suma una desaceleración reciente en el ritmo de captación de IED, influida por la creciente competencia entre regiones y la ausencia de grandes proyectos de carácter estratégico.

En una empresa en la provincia de Tay Ninh. (Fuente: VNA)

Uno de los principales factores que explican esta situación es el bajo nivel de coordinación regional. En lugar de complementar sus fortalezas, las provincias compiten entre sí en la atracción de inversiones, lo que ha derivado en políticas de incentivos individuales y en una carrera por ofrecer mayores beneficios a los inversores. Esta dinámica dispersa recursos y debilita la competitividad conjunta de la región.

A ello se añaden las limitaciones en materia de infraestructura de conexión regional. Varios proyectos de transporte clave avanzan con lentitud, generando cuellos de botella en la logística y en la integración de las cadenas de suministro. En la actualidad, los costos logísticos representan alrededor del 18% de los costos de producción, lo que reduce el atractivo de la región para grandes proyectos industriales.

Ante este panorama, se considera prioritario fortalecer los mecanismos de coordinación regional para mejorar tanto la cantidad como la calidad de la IED. Entre las medidas clave se destacan avances en materia institucional, planificación, infraestructura y cooperación interprovincial.

En el futuro, el Sudeste de Vietnam deberá consolidar un mecanismo de coordinación con suficiente autoridad para orientar la atracción de inversiones en función de las ventajas específicas de cada localidad. Asimismo, será fundamental acelerar el desarrollo de infraestructuras estratégicas que permitan conformar una red de transporte multimodal fluida, reduciendo los costos logísticos, mejorando los tiempos de transporte y reforzando la competitividad regional./.