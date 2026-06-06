Vietnam y Canadá acuerdan prioridades económicas para el próximo período

Ottawa (VNA) - La tercera reunión del Comité Económico Conjunto Vietnam-Canadá (CEC 3) se celebró en Ottawa, copresidida por la viceministra vietnamita de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, y el viceministro canadiense de Asuntos Globales, Arun Thangaraj.



El encuentro, realizado el 5 de junio (hora local), reunió a representantes de ministerios, agencias y empresas de ambos países con el objetivo de revisar la cooperación económica bilateral y definir las prioridades para el próximo período.



En un contexto marcado por la incertidumbre económica global, la reconfiguración de las cadenas de suministro y la creciente demanda de crecimiento, seguridad energética y desarrollo sostenible, ambas partes reafirmaron la importancia creciente del Comité Económico Conjunto como mecanismo clave para impulsar la cooperación y profundizar la Asociación Integral Vietnam-Canadá, establecida en 2017.



Durante la reunión, Phan Thi Thang señaló que las relaciones económicas bilaterales han mostrado un desarrollo positivo y sustancial. El comercio entre ambos países alcanzó casi 8,6 mil millones de dólares en 2025, manteniendo un sólido crecimiento tras la entrada en vigor del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Las exportaciones de Vietnam a Canadá aumentaron un 18,2% hasta 7,5 mil millones de dólares en 2025 y continuaron creciendo un 25% en los primeros cuatro meses de 2026. Por su parte, las exportaciones canadienses a Vietnam crecieron un 24% en 2025 y se incrementaron un 62% entre enero y abril respecto al mismo período del año anterior.



Según la parte vietnamita, estas cifras reflejan la creciente complementariedad de ambas economías y la eficacia de los esfuerzos por promover la cooperación en comercio e inversión.



El viceministro canadiense Arun Thangaraj coincidió en la valoración positiva del dinamismo de las relaciones económicas bilaterales, destacando que Vietnam es el principal socio comercial de Canadá y el de mayor crecimiento en el sudeste asiático.



Canadá expresó su interés en ampliar la cooperación con Vietnam en áreas como comercio, inversión, cadenas de suministro, minerales críticos, energías limpias, innovación e infraestructura, y reafirmó su compromiso de trabajar estrechamente para implementar los resultados alcanzados en la reunión.



Ambas partes acordaron centrar la cooperación en tres prioridades principales: diversificar el comercio y la inversión, aprovechar el CPTPP de manera más efectiva, apoyar un sistema comercial abierto y acelerar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio ASEAN-Canadá (ACAFTA); fortalecer la cooperación en sectores estratégicos como minerales críticos, alta tecnología, innovación, transformación digital y cadenas de suministro; y ampliar la colaboración en energía, infraestructura y crecimiento verde, incluyendo energías limpias, gas natural licuado (GNL), logística e infraestructura digital.



Uno de los principales resultados de la reunión fue la transición del Comité Económico Conjunto hacia una fase de cooperación más sustantiva y orientada a la acción. Dos grupos de trabajo elaboraron y aprobaron un Plan de Acción 2026-2028, que define prioridades y mecanismos de implementación para las iniciativas bilaterales.



Ambas partes destacaron el papel de estos grupos de trabajo en el mantenimiento del diálogo técnico y la promoción de la cooperación en áreas clave, y acordaron seguir utilizando eficazmente este mecanismo para garantizar la implementación práctica de los acuerdos alcanzados.



Al cierre del encuentro, los dos viceministros firmaron una Declaración Conjunta, adoptaron los Planes de Acción 2026-2028 y acordaron celebrar la cuarta reunión en Vietnam en 2028.



La reunión reafirmó el compromiso de Vietnam y Canadá de fortalecer la cooperación económica, profundizar la Asociación Integral y sentar bases más sólidas para el desarrollo futuro de las relaciones bilaterales.



En paralelo, la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la Oficina de Facilitación del Comercio de Canadá (TFO Canadá) firmaron documentos relacionados con el proyecto de Apoyo Comercial para el Crecimiento Económico Inclusivo, Sostenible y Resiliente (TRISEG) en Vietnam para el período 2026-2030.



Según el acuerdo, la Agencia de Promoción Comercial será el socio estratégico exclusivo de TFO Canadá en Vietnam para la implementación del proyecto.



La iniciativa busca apoyar a pequeñas y medianas empresas vietnamitas, especialmente aquellas lideradas por mujeres, para mejorar su capacidad de producción y exportación en sectores agrícolas clave, promoviendo así un crecimiento económico inclusivo, sostenible y más resiliente frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales./.

VNA