Vietnam y Timor-Leste vislumbran una nueva etapa de cooperación impulsada por la ASEAN

Yakarta (VNA) - La visita oficial a Vietnam del primer ministro de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, prevista del 7 al 10 de junio, junto con su participación en el Foro del Futuro de la ASEAN 2026, marcará un nuevo impulso para las relaciones bilaterales y reforzará la integración regional del país insular tras su reciente incorporación como el undécimo miembro de la ASEAN.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador de Vietnam en Timor-Leste, Pham Binh Dam, destacó que la visita reviste una importancia especial tanto para los vínculos entre ambos países como para el proceso de integración regional de Dili.



El diplomático señaló que la presencia de una amplia delegación de alto nivel, encabezada por el primer ministro timorense e integrada además por dos viceprimeros ministros, varios ministros y altos responsables gubernamentales, evidencia la relevancia que Timor-Leste concede a su relación con Vietnam y su interés en ampliar la cooperación en diversos ámbitos.



Según el embajador, durante la visita ambas partes prevén suscribir varios acuerdos de cooperación que contribuirán a fortalecer el marco jurídico bilateral, facilitar los intercambios entre sus pueblos y sentar bases más sólidas para una colaboración duradera.



Pham Binh Dam subrayó que las relaciones entre Vietnam y Timor-Leste se sustentan en una sólida confianza política y atraviesan un momento propicio para transformar esa cercanía y buena voluntad en proyectos concretos, con objetivos definidos y resultados tangibles.



Entre los sectores con mayores perspectivas de cooperación figura la agricultura y la seguridad alimentaria. Timor-Leste busca garantizar el abastecimiento de alimentos, elevar la productividad agrícola y desarrollar las zonas rurales, mientras que Vietnam cuenta con una amplia experiencia en la producción de arroz, la acuicultura, los cultivos industriales, el procesamiento agroalimentario y la organización de mercados agrícolas.



Asimismo, las telecomunicaciones, la transformación digital y la economía digital se perfilan como áreas estratégicas para profundizar la colaboración. En este sentido, la presencia de Telemor en Timor-Leste durante más de una década ha sentado una base sólida para impulsar nuevos proyectos relacionados con infraestructuras digitales, servicios públicos en línea, pagos electrónicos y formación de talento tecnológico.



El comercio, la inversión, la educación y la capacitación de recursos humanos también aparecen como motores clave de la relación bilateral en los próximos años. Vietnam está dispuesto a compartir su experiencia en integración regional, formación de funcionarios y participación en los mecanismos de la ASEAN para acompañar a Timor-Leste en su proceso de desarrollo y adaptación al bloque regional.



Al referirse a la contribución de las empresas vietnamitas en Timor-Leste, el embajador destacó el papel de Telemor como un ejemplo exitoso de inversión vinculada directamente a las necesidades de desarrollo del país anfitrión. Gracias a sus inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, la compañía ha contribuido a ampliar la conectividad, generar empleo, formar trabajadores locales, aportar ingresos fiscales y respaldar la transformación digital del país.



No obstante, Pham Binh Dam consideró que la inversión vietnamita en Timor-Leste aún está por debajo de su potencial y de la excelente relación política existente entre ambos países.



En este contexto, la visita del primer ministro Xanana Gusmão representa una oportunidad para fortalecer los contactos empresariales, intercambiar información sobre oportunidades de mercado, resolver obstáculos pendientes y abrir nuevas vías de cooperación que permitan profundizar una relación cada vez más amplia, práctica y sostenible./.

VNA