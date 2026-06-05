Campaña de 500 días y noches fortalece lazos especiales entre Vietnam y Laos

Vientiane (VNA) – La campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos no solo es una tarea del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas, sino también una prioridad para Laos, afirmó Vongsone Inpanphim, viceministro de Defensa y director del Departamento General de Política del Ejército Popular de Laos.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Vongsone, quien preside el Comité Especial del Gobierno laosiano para la coordinación de la campaña, describió la operación como una iniciativa particularmente significativa emprendida conjuntamente por los Partidos, Estados, fuerzas armadas y pueblos de ambos países.



Destacó que este esfuerzo refleja la tradición compartida de gratitud y recuerdo que mantienen ambas naciones, lo que hace que la estrecha cooperación sea esencial para garantizar su éxito.



Según el funcionario, el Comité Especial del Gobierno de Laos trabajará estrechamente con su similar vietnamita para desarrollar planes detallados e iniciar la campaña con prontitud, con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles.



Subrayó que la independencia y el desarrollo de los que goza Laos hoy en día se han conseguido a un alto precio, incluyendo los sacrificios de los soldados y expertos voluntarios vietnamitas durante la guerra.



Estas contribuciones, afirmó, siempre son valoradas con profunda gratitud por el Partido, el Estado, las fuerzas armadas y el pueblo de Laos.



Se estima que los restos de numerosos soldados y expertos voluntarios vietnamitas aún permanecen en territorio laosiano, donde continúan siendo recordados con profundo respeto y afecto por el pueblo local, subrayó.



Asimismo, remarcó que Laos desplegará todos los esfuerzos necesarios para que los organismos competentes, las autoridades locales y las unidades militares trabajen de manera coordinada y estrecha con sus contrapartes vietnamitas en el desarrollo de esta labor.



Vongsone también expresó su satisfacción por los logros alcanzados hasta el momento en la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los soldados y expertos voluntarios vietnamitas que sacrificaron sus vidas en Laos durante la guerra. Valoró que estos resultados han cumplido los objetivos fijados por los comités especiales de ambos países y han contribuido a la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Laos y Vietnam.



El funcionario manifestó su confianza en que, gracias al firme compromiso político de ambos países y a la estrecha cooperación entre sus fuerzas armadas y sus pueblos, la campaña alcanzará sus objetivos y arrojará resultados significativos./.

VNA