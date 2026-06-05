Sociedad

Máximo dirigente de Vietnam destaca papel de las personas mayores en el desarrollo nacional

El secretario general y presidente To Lam recibió a 85 personas mayores ejemplares y reafirmó el compromiso de Vietnam de fortalecer políticas de atención y aprovechar su experiencia.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, saluda a los delegados. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, saluda a los delegados. (Foto: VNA)


Hanoi (VNA) – Con motivo del 85.º aniversario del Día Tradicional de las Personas Mayores de Vietnam (6 de junio), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, recibió esta tarde en Hanoi a 85 personas mayores ejemplares en los movimientos de emulación patriótica en todo el país en el período 2021-2026.

To Lam subrayó que los valores que sustentan la fuerza de una nación no residen únicamente en su potencial económico, su población o su nivel de desarrollo científico y tecnológico, sino también en la profundidad de su cultura y en la forma en que la sociedad respeta y cuida a quienes la precedieron. Para el pueblo vietnamita, las personas mayores ocupan un lugar especial dentro de este sistema de valores.

La tradición vietnamita de respeto y consideración hacia las personas mayores no es solo una costumbre, sino una norma cultural; no es solo un sentimiento, sino también una responsabilidad. Un país que sabe cuidar a sus personas de edad avanzada y valorar su contribución es un país que respeta sus raíces y utiliza de manera sostenible sus recursos sociales.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)


El dirigente afirmó que los 85 delegados presentes representan a millones de personas mayores vietnamitas que viven en todas las regiones del país.

En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, expresó su profundo reconocimiento, sus cálidas felicitaciones y su sincero agradecimiento por las contribuciones significativas, constantes y valiosas de las generaciones de personas mayores vietnamitas a lo largo de los últimos 85 años.

Pidió a los distintos niveles administrativos, sectores pertinentes, localidades, a la Asociación de Personas Mayores de Vietnam y toda la sociedad que continúen mejorando el marco institucional y las políticas en favor de ese segmento de la población.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y los delegados. (Foto: VNA)


Estas políticas deben garantizar mejor sus derechos e intereses legítimos, al tiempo que crean condiciones para que puedan seguir aportando su inteligencia, experiencia y prestigio a la sociedad, señaló.

También llamó a mejorar la calidad de la atención sanitaria, la protección social y los servicios destinados a los ancianos, prestando especial atención a aquellas que viven en condiciones difíciles, en zonas remotas, aisladas o habitadas por minorías étnicas.

Pidió a las organizaciones del Partido y a las autoridades locales que creen condiciones favorables para que las personas mayores sigan participando en la construcción del Partido y de las administraciones a través de sus opiniones y recomendaciones.

Solicitó a la Asociación de Personas Mayores de Vietnam a renovar sus contenidos y métodos de trabajo para responder de manera más concreta a las necesidades de esas personas, convertirse realmente en su hogar común y reforzar su papel como puente entre el Partido, el Estado y los ancianos.

To Lam expresó su confianza en que las generaciones de personas mayores vietnamitas seguirán poniendo su patriotismo, sentido de responsabilidad y sabiduría al servicio de la causa de construcción y defensa de la Patria, contribuyendo junto al Partido, el pueblo y el ejército a la realización del objetivo de un Vietnam próspero, civilizado y feliz./.

VNA
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