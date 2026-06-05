Rinden homenaje en Vietnam a 16 mártires caídos en Laos y Camboya

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia vietnamita de Quang Ngai rindieron hoy homenaje y dieron sepultura a los restos de 16 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos y Camboya durante el cumplimiento de misiones internacionalistas, tras ser localizados y repatriados en la temporada seca 2025-2026.



La ceremonia tuvo lugar en el Cementerio de Mártires de Ngoc Hoi, con la participación de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, jefa del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires, así como de representantes de organismos centrales y autoridades locales.



De los 16 restos recuperados, diez fueron hallados en Laos y seis en Camboya. Además, se obtuvieron 13 muestras biológicas aptas para los análisis de ADN destinados a la identificación de los caídos.



En su discurso conmemorativo, Y Ngoc, vicepresidente permanente del Comité Popular provincial y jefe del comité directivo local encargado de la búsqueda e identificación de mártires, destacó que decenas de miles de soldados voluntarios y expertos vietnamitas combatieron junto a los pueblos de Laos y Camboya durante los años de guerra para defender los logros revolucionarios, la independencia nacional y la paz en los tres países indochinos.



Subrayó que muchos de ellos sacrificaron su vida lejos de su patria, contribuyendo a fortalecer la tradicional amistad y solidaridad entre Vietnam, Laos y Camboya, forjada con el esfuerzo y la sangre de generaciones de combatientes revolucionarios.



Durante la temporada seca 2025-2026, los 67 integrantes del Equipo K53 procesaron y verificaron unas 600 informaciones relacionadas con mártires y lugares de enterramiento, logrando localizar y repatriar los restos de 16 combatientes.



Tras la ceremonia de homenaje, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra y otros representantes participaron en el acto de inhumación de los restos. En la ocasión, la dirigente también visitó y entregó obsequios al personal encargado de la gestión del Cementerio de Mártires de Ngoc Hoi, agradeciendo su labor en la preservación del lugar de descanso de los héroes nacionales./.

VNA