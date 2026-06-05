Vietnam intensifica búsqueda de restos de soldados caídos

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - Vietnam reforzó hoy los esfuerzos para localizar y recuperar los restos de soldados caídos durante la guerra, con el inicio de una nueva fase de excavación y búsqueda en los barrios de Dak Cam y Kon Tum, en la provincia de Quang Ngai, bajo la supervisión de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra.



Durante el acto de lanzamiento, Pham Thi Thanh Tra, quien también preside el Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires, exhortó a los integrantes del Equipo K53 a redoblar esfuerzos y perseverar en la misión de localizar a los combatientes desaparecidos.



Asimismo, pidió a las autoridades locales crear las condiciones más favorables para garantizar la eficacia de las labores y llamó a los especialistas de la Universidad de Ciencias Naturales, perteneciente a la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, a aplicar plenamente los avances científicos y tecnológicos en el proceso de búsqueda y recuperación.



Por su parte, Y Ngoc, vicepresidenta permanente del Comité Popular provincial, destacó que el Comando Militar de Quang Ngai debe desempeñar un papel central en la operación, dirigiendo directamente al Equipo K53 en las tareas de desminado y en la gestión de los trabajos de excavación.



Subrayó además que todas las actividades deben ejecutarse con estricto apego a los procedimientos establecidos, garantizando precisión científica, seguridad absoluta para el personal y los equipos, y el máximo respeto hacia los mártires.



En la ocasión, la viceprimera ministra y otros delegados ofrecieron flores e incienso en homenaje a los héroes caídos en el Cementerio de los Mártires de Dak Cam.



En noviembre de 2025, el Comando Militar de Quang Ngai organizó una conferencia para recibir información sobre mártires y lugares de enterramiento proporcionada por el Grupo Conjunto de Investigación Vietnam–Estados Unidos. Tras verificar los datos recopilados, las autoridades determinaron que entre 30 y 50 conjuntos de restos podrían encontrarse a lo largo de la calle Truong Chinh, en los barrios de Dak Cam y Kon Tum./.

VNA