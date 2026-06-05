Sociedad

Vietnam intensifica búsqueda de restos de soldados caídos

Vietnam reforzó hoy los esfuerzos para localizar y recuperar los restos de soldados caídos durante la guerra, con el inicio de una nueva fase de excavación y búsqueda en los barrios de Dak Cam y Kon Tum, en la provincia de Quang Ngai, bajo la supervisión de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra y delegados ofrecen inciensos antes de iniciar la excavación. (Foto: VNA)
La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra y delegados ofrecen inciensos antes de iniciar la excavación. (Foto: VNA)

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - Vietnam reforzó hoy los esfuerzos para localizar y recuperar los restos de soldados caídos durante la guerra, con el inicio de una nueva fase de excavación y búsqueda en los barrios de Dak Cam y Kon Tum, en la provincia de Quang Ngai, bajo la supervisión de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra.

Durante el acto de lanzamiento, Pham Thi Thanh Tra, quien también preside el Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires, exhortó a los integrantes del Equipo K53 a redoblar esfuerzos y perseverar en la misión de localizar a los combatientes desaparecidos.

Asimismo, pidió a las autoridades locales crear las condiciones más favorables para garantizar la eficacia de las labores y llamó a los especialistas de la Universidad de Ciencias Naturales, perteneciente a la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, a aplicar plenamente los avances científicos y tecnológicos en el proceso de búsqueda y recuperación.

Por su parte, Y Ngoc, vicepresidenta permanente del Comité Popular provincial, destacó que el Comando Militar de Quang Ngai debe desempeñar un papel central en la operación, dirigiendo directamente al Equipo K53 en las tareas de desminado y en la gestión de los trabajos de excavación.

Subrayó además que todas las actividades deben ejecutarse con estricto apego a los procedimientos establecidos, garantizando precisión científica, seguridad absoluta para el personal y los equipos, y el máximo respeto hacia los mártires.

En la ocasión, la viceprimera ministra y otros delegados ofrecieron flores e incienso en homenaje a los héroes caídos en el Cementerio de los Mártires de Dak Cam.

En noviembre de 2025, el Comando Militar de Quang Ngai organizó una conferencia para recibir información sobre mártires y lugares de enterramiento proporcionada por el Grupo Conjunto de Investigación Vietnam–Estados Unidos. Tras verificar los datos recopilados, las autoridades determinaron que entre 30 y 50 conjuntos de restos podrían encontrarse a lo largo de la calle Truong Chinh, en los barrios de Dak Cam y Kon Tum./.

VNA
#Vietnam #restos de soldados caídos durante la guerra #provincia de Quang Ngai
Seguir VietnamPlus

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

Ver más

En la ceremonia de inauguración de la Semana de Frutas vietnamitas 2026 (Fuente: VNA)

Inauguran Semana de Frutas vietnamitas 2026

La Semana de Frutas vietnamitas 2026 se inauguró el 4 de junio bajo el auspicio del Comité Popular de la provincia de Dong Thap, en cooperación con el Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Dak Lak y el grupo Central Retail Vietnam.

Foto ilustrativa: VNA

Vietnam aplicará mecanismos preferenciales para viviendas de alquiler

El Ministerio de Construcción de Vietnam propondrá mecanismos financieros y de tierras con incentivos sobresalientes para atraer a las empresas al segmento de viviendas en alquiler a largo plazo, transformando el enfoque habitacional estratégico hacia un modelo integral que priorice las necesidades de los trabajadores, estudiantes y las fuerzas armadas.

mayor general Nguyen Quoc Toan, jefe de la Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. (Foto: VNA)

Resultados del primer mes de campaña contra violación de propiedad intelectual en Vietnam

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informó hoy sobre los resultados iniciales del primer mes de implementación de la directiva del Primer Ministro orientada a combatir, prevenir y sancionar con rigor las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, un esfuerzo de escala nacional que busca consolidar el orden, la disciplina social y la seguridad en el entorno digital.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, pide a garantizar calidad de gasolina E10 y derechos de consumidores (Foto: VNA)

Garantizan calidad de gasolina E10 y derechos de consumidores en Vietnam

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, presidió hoy una reunión con ministerios y sectores sobre el despliegue a nivel nacional de la gasolina biológica E10, espacio en el cual enfatizó que los derechos de los consumidores constituyen la máxima prioridad dentro de las políticas estatales orientadas a beneficiar a la población y a las empresas.

Foto ilustrativa. (Fi¡uente: dantri.com.vn)

Vietnam y Francia unen esfuerzos para crear una red comunitaria de primeros auxilios

La Fundación Urgo de Francia, la Cruz Roja de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh (UMP), la Universidad de Medicina Pham Ngoc Thach y el Sistema de Farmacias y Centros de Vacunación Long Chau firmaron hoy en Ciudad Ho Chi Minh un acuerdo de cooperación estratégica destinado a fortalecer la capacidad de respuesta en primeros auxilios dentro de la comunidad.