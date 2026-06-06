Vietnam y Rusia impulsan los preparativos para la XXVI reunión de su Comisión Intergubernamental

San Petersburgo (VNA) - Vietnam y Rusia acordaron intensificar la coordinación para preparar los contenidos de la XXVI reunión de su Comisión Intergubernamental, prevista para celebrarse en el país indochino en 2026, durante los encuentros sostenidos por el viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc, en el marco de su visita de trabajo a la nación euroasiática.



Según corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Rusia, el dirigente vietnamita participó el 5 de junio en la sesión plenaria del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo y mantuvo conversaciones con el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, quien preside la parte rusa de la Comisión Intergubernamental bilateral. Asimismo, sostuvo reuniones con directivos del banco VTB, del fondo de inversión AFK Sistema y de la empresa energética Novatek.



Durante el encuentro, Chernyshenko felicitó a Pham Gia Tuc por su reciente nombramiento y reafirmó que Vietnam sigue siendo uno de los socios más importantes de Rusia en la región.



El dirigente ruso valoró positivamente los avances de la cooperación bilateral y reconoció los esfuerzos de ambos países para implementar los acuerdos alcanzados por sus líderes y el Plan Maestro para el Desarrollo de las Relaciones Bilaterales hasta 2030, especialmente en ámbitos como economía, comercio, energía, petróleo y gas, cultura y turismo.



El viceprimer ministro ruso propuso fortalecer la coordinación para impulsar proyectos estratégicos de largo plazo en sectores como energía, educación, formación y ciencia, incluidos la central nuclear de Ninh Thuan 1 y el Centro de Lengua Rusa Pushkin.



Por su parte, Pham Gia Tuc agradeció el apoyo y las contribuciones de Chernyshenko al fortalecimiento de los vínculos bilaterales y reafirmó la disposición del nuevo Gobierno vietnamita de trabajar estrechamente con Rusia para promover una cooperación integral, aprovechando plenamente el papel coordinador de la Comisión Intergubernamental.



El dirigente vietnamita subrayó la necesidad de implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel, consolidar las áreas tradicionales de cooperación y explorar nuevos proyectos, con el objetivo de elevar las relaciones económicas, comerciales y de inversión al mismo nivel que los sólidos vínculos políticos existentes entre ambos países.



Ambas partes coincidieron en que, pese a las complejas circunstancias internacionales, la cooperación económica y comercial ha mantenido una evolución positiva. El intercambio comercial bilateral creció un 5,7% en 2025, mientras que la colaboración en ciencia, tecnología, innovación y educación, especialmente entre universidades de ambos países, continúa ampliándose.



Los dos viceprimeros ministros también destacaron el dinamismo de los intercambios entre sus pueblos, impulsados por numerosas actividades culturales y artísticas y por el crecimiento constante del turismo. En este contexto, encomendaron a las autoridades competentes acelerar las negociaciones para la firma de un acuerdo de exención de visados para grupos turísticos, con el fin de facilitar los desplazamientos de ciudadanos y empresas.



Asimismo, acordaron instruir a los organismos pertinentes de ambos países a preparar cuidadosamente los próximos intercambios entre los principales líderes de Vietnam y Rusia, así como la agenda de la XXVI reunión de la Comisión Intergubernamental.



El viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc, se reúne con directivos de la empresa Novatek. (Foto: VNA)



Durante sus encuentros con representantes empresariales, los directivos de AFK Sistema, Novatek y VTB destacaron el atractivo de Vietnam como destino de inversión gracias al dinamismo de su economía, el tamaño de su mercado y sus claras perspectivas de crecimiento. Al mismo tiempo, expresaron su interés en ampliar su presencia en el país y solicitaron el apoyo de las autoridades vietnamitas para facilitar nuevos proyectos.



Pham Gia Tuc tomó nota de las propuestas presentadas y reiteró que Vietnam continuará creando condiciones favorables para los inversores extranjeros, incluidos los rusos.



El viceprimer ministro afirmó que el Gobierno vietnamita considera el éxito de las empresas como parte del éxito del país y está dispuesto a acompañarlas sobre la base de la armonización de intereses, el respeto a la legislación vigente y la coherencia con las estrategias de desarrollo nacional./.