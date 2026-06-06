Internacional

Vietnam equilibra intereses nacionales con responsabilidades regionales, según medio indonesio

Medio indonesio resalta el liderazgo de Vietnam en la ASEAN, su política exterior independiente y su contribución a la estabilidad regional.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, participa en el 23.º Diálogo de Shangri-La en Singapur. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, participa en el 23.º Diálogo de Shangri-La en Singapur. (Foto: VNA)

Yakarta (VNA) - El medio indonesio Indonesiawindow destacó la capacidad de Vietnam para armonizar sus intereses nacionales con sus responsabilidades regionales, al considerar al país como un actor proactivo y constructivo en el desarrollo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en la preservación de la estabilidad regional.

En un artículo publicado el 5 de junio sobre las recientes visitas del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Tailandia, Singapur y Filipinas, así como sobre su discurso principal en el 23.º Diálogo de Shangri-La celebrado en Singapur, el medio señaló que estas actividades reflejan la política exterior de independencia y autodeterminación de Vietnam, además de reafirmar su compromiso con la cooperación multilateral.

Según el análisis, la elección de Tailandia, Singapur y Filipinas como destinos del primer viaje al extranjero del líder vietnamita tras el inicio de la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 evidencia que el Sudeste Asiático continúa ocupando un lugar prioritario en la política exterior de Hanoi. Más allá de su dimensión bilateral, las visitas transmitieron un mensaje claro sobre la relevancia de la ASEAN en las estrategias de desarrollo e integración internacional de Vietnam.

El artículo también puso de relieve la intervención de To Lam en el Diálogo de Shangri-La, calificándola como una expresión de la visión estratégica de Vietnam en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones. Su evaluación de los desafíos globales actuales, entre ellos la crisis de confianza estratégica, la creciente rivalidad entre las grandes potencias y las tensiones que enfrenta el orden internacional, fue considerada coincidente con las preocupaciones compartidas por numerosos países.

Asimismo, el llamado del dirigente vietnamita a construir una visión común, mínima pero esencial, para garantizar la paz, la confianza y el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI reflejó la postura constante de Hanoi en favor del diálogo, la cooperación y la prevención temprana de conflictos. En un escenario de intensificación de la competencia estratégica entre las grandes potencias, estas propuestas fueron valoradas como compatibles con los intereses colectivos de la ASEAN y con las aspiraciones regionales de estabilidad, autonomía y desarrollo sostenible.

El comentario repasó además los destacados logros alcanzados por Vietnam durante casi cuatro décadas de Doi Moi (Renovación). Con una tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) cercana al 7%, el proceso de desarrollo vietnamita es considerado uno de los ejemplos de éxito económico más sobresalientes de la era moderna.

El texto sostiene que la experiencia de Vietnam ofrece enseñanzas valiosas para aquellos países que buscan equilibrar la independencia nacional, la integración internacional y el crecimiento económico. Asimismo, subraya que los resultados obtenidos evidencian la eficacia de una estrategia de desarrollo basada en la combinación de autonomía nacional y una profunda integración global.

Respecto al papel de Vietnam dentro de la ASEAN, el artículo destacó que el país ha pasado de ser un miembro reciente a convertirse en uno de los principales impulsores de la construcción de la comunidad regional. En este sentido, atribuyó a Hanoi importantes aportes al fortalecimiento del consenso regional y de la centralidad del bloque en la arquitectura regional en evolución.

En medio de la creciente competencia estratégica entre las grandes potencias, Vietnam es presentado como un defensor constante de un enfoque equilibrado, sustentado en el respeto al derecho internacional, el diálogo y la cooperación multilateral. Según el análisis, mientras los países de la ASEAN buscan armonizar sus intereses económicos con las consideraciones estratégicas y de seguridad, preservar la unidad y una voz común sigue siendo fundamental para mantener la centralidad del bloque.

El medio concluyó que Vietnam ha demostrado un firme compromiso con la construcción de una ASEAN dinámica, inclusiva y resiliente. Estos esfuerzos no solo favorecen sus propios objetivos de desarrollo, sino que también contribuyen a la estabilidad y prosperidad de toda la región.

El artículo señaló que las visitas de To Lam se produjeron en un momento de profundos reajustes del orden internacional surgido tras la Guerra Fría. En ese contexto, las actividades del dirigente reflejan no solo una política exterior activa y proactiva, sino también la transición de Vietnam hacia un papel más influyente en la configuración del entorno estratégico regional y global, en favor de la paz, la estabilidad y la cooperación./.

VNA
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