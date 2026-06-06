Singapur destaca convergencia estratégica con Vietnam frente a los desafíos geopolíticos

Singapur (VNA) - El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, afirmó que Vietnam y Singapur comparten una visión estratégica común ante los crecientes desafíos globales, al referirse al discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, durante el Diálogo Shangri-La 2026.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la visita de Estado de To Lam a Singapur, del 29 al 31 de mayo, Balakrishnan señaló que la intervención del dirigente vietnamita puso de relieve tres desafíos fundamentales para la comunidad internacional: la erosión del orden mundial basado en normas y leyes internacionales, el avance del proteccionismo y las tendencias aislacionistas, y la necesidad de fortalecer el diálogo y la confianza mutua a través de una cooperación constructiva y beneficiosa para todas las partes.



Según el canciller singapurense, estas cuestiones son especialmente relevantes para países de tamaño medio y pequeño como Vietnam y Singapur, que dependen de un sistema internacional regido por normas para garantizar la estabilidad y la resolución pacífica de controversias.



Ante un escenario global cada vez más complejo e impredecible, ambos países mantienen su firme compromiso con el orden internacional basado en reglas, la integración regional y el fortalecimiento de la resiliencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En este contexto, Balakrishnan recordó que Vietnam y Singapur elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025, la primera de este tipo establecida por Singapur con un miembro de la ASEAN.



Durante la visita de Estado de To Lam, los líderes de ambos países reafirmaron su voluntad de reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, fortalecer la confianza estratégica y contribuir a la estabilidad regional.



Asimismo, destacaron la creación del Diálogo Estratégico Singapur-Vietnam como un mecanismo para facilitar los intercambios de alto nivel sobre gobernanza y administración pública, así como para coordinar respuestas ante los cambios geopolíticos.



El 29 de enero de 2026, el canciller de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo singapurense, Vivian Balakrishnan, en el marco de la Reunión Restringida de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en Cebú, Filipinas. (Foto: VNA)



La cooperación económica continúa siendo uno de los pilares de la relación bilateral. Actualmente, existen 22 Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP) en 15 provincias y ciudades vietnamitas, que han atraído más de 28 mil millones de dólares en inversiones y generado más de 340 mil puestos de trabajo.



Ambos países también avanzan en el desarrollo de parques industriales más sostenibles e inteligentes y estudian la posibilidad de exportar electricidad vietnamita a Singapur mediante un cable submarino, un proyecto que podría convertirse en un componente clave de la futura Red Eléctrica de la ASEAN.



De cara al futuro, Balakrishnan destacó que en 2027 Singapur asumirá la presidencia de la ASEAN, mientras que Vietnam encabezará el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), una coincidencia que abrirá nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral y promover una mayor resiliencia regional.



Respecto al papel de Vietnam en el escenario regional, el ministro subrayó que, bajo el liderazgo y la visión de desarrollo impulsados por To Lam, el país se ha consolidado como una de las economías de mayor crecimiento del mundo y se perfila como la segunda mayor economía de la ASEAN para 2031.



Gracias a su población joven y dinámica, su creciente sector tecnológico y su posición estratégica en las cadenas globales de suministro, Vietnam está llamado a desempeñar un papel cada vez más relevante en el Sudeste Asiático y en la región Asia-Pacífico./.