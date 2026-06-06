Foro del Futuro de la ASEAN promueve la integración de Timor Leste y los vínculos con Vietnam

Yakarta (VNA) - La participación del primer ministro de Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, en el Foro del Futuro de la ASEAN 2026 representa un nuevo impulso para la integración del país más joven del Sudeste Asiático en el bloque regional y abre prometedoras perspectivas para fortalecer la cooperación bilateral con Vietnam.



Así lo afirmó Beni Sukadis, coordinador sénior del Instituto Indonesio de Estudios de Defensa y Estrategia (Lesperssi), en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta.



Según el especialista, el foro ofrecerá a Timor Leste una plataforma clave para estrechar sus vínculos con los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), profundizar su conocimiento de los mecanismos de cooperación regional y avanzar en su incorporación plena a las estructuras de la agrupación.



Sukadis destacó que la presencia de líderes, responsables políticos y expertos de toda la región permitirá a Timor Leste aportar su visión sobre los desafíos y prioridades estratégicas que marcarán el futuro de la ASEAN. A su juicio, esta participación refleja el compromiso del bloque con la construcción de una comunidad cada vez más cohesionada, inclusiva y representativa.



En cuanto a las relaciones entre Vietnam y Timor Leste, el analista subrayó que el respaldo constante de Hanoi al proceso de adhesión de Dili a la ASEAN ha creado un entorno político favorable para ampliar la cooperación bilateral en los próximos años.



Las oportunidades de colaboración abarcan sectores como el comercio, la inversión, la agricultura, la educación, el desarrollo de recursos humanos y la seguridad marítima. Gracias a su amplia experiencia en integración regional y desarrollo económico, Vietnam está en condiciones de apoyar a Timor Leste en el fortalecimiento de sus instituciones, la mejora de la gobernanza y la implementación de los compromisos asumidos en el marco de la ASEAN.



Asimismo, consideró que una mayor conexión entre las comunidades empresariales, el fortalecimiento de los intercambios entre ambos pueblos y la cooperación en materia de formación contribuirán a dotar de mayor contenido y dinamismo a la relación bilateral. Estas iniciativas también facilitarán una participación más efectiva de Timor Leste en los programas de cooperación de la ASEAN, favoreciendo un desarrollo más equilibrado y sostenible dentro del bloque.



Respecto al impacto de la incorporación de Timor Leste en la arquitectura de seguridad regional, Sukadis señaló que su ingreso reforzará la cohesión interna y la legitimidad de la ASEAN. Aunque se trata de un país con una población y una economía relativamente reducidas, posee una ubicación geoestratégica de gran relevancia en las rutas marítimas que conectan los océanos Índico y Pacífico.



En un contexto marcado por la creciente competencia estratégica entre las grandes potencias, el experto sostuvo que la ampliación de la ASEAN y el mantenimiento de su carácter inclusivo contribuirán a consolidar el papel central de la organización en la configuración del orden regional.



Si bien la adhesión de Timor Leste no alterará de forma inmediata el equilibrio de poder en el Sudeste Asiático, su integración exitosa fortalecerá la resiliencia regional y favorecerá la construcción de un entorno basado en normas, estabilidad y cooperación.



Sukadis concluyó que la incorporación de Timor Leste también reforzará la capacidad de la ASEAN para afrontar desafíos de seguridad tanto tradicionales como no tradicionales, reafirmando al bloque como el mecanismo de cooperación regional más eficaz y relevante del Sudeste Asiático en un escenario internacional cada vez más complejo y cambiante./.

VNA