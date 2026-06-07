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Vietnam y Laos fortalecen relaciones de cooperación

La visita oficial a Vietnam del primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 del 7 al 9 del presente mes revisten gran importancia, como contribución a fortalecer aún más los lazos estratégicos entre los dos países en el futuro.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reúne el 1 de diciembre de 2025 con el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reúne el 1 de diciembre de 2025 con el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) La visita oficial a Vietnam del primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 del 7 al 9 del presente mes revisten gran importancia, como contribución a fortalecer aún más los lazos estratégicos entre los dos países en el futuro.

* Las relaciones de gran amistad, especial solidaridad, lcooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos

Vietnam y Laos son países vecinos que comparten una frontera común; ambos situados a los pies de la cordillera Truong Son y bañados por el río Mekong.

Esas buenas relaciones tradicionales, fundadas por los Presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Suphanouvong, y cultivadas diligentemente por generaciones de líderes de los Partidos, Estados y pueblos de ambas naciones, se han convertido en un activo invaluable y en una ley común de desarrollo para las dos partes en el camino hacia la prosperidad nacional y el bienestar y la felicidad de sus personas.

Los dos países establecieron oficialmente sus nexos diplomáticos el 5 de septiembre de 1962. Desde entonces, los vínculos bilaterales se han mantenido sólidos y estrechos.

En febrero de 2019, elevaron sus relaciones al nivel de "gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral". Este fue un hito de gran importancia histórica, que supone un nuevo avance en los lazos de cooperación entre ambos países indochinos.

En diciembre de 2025, en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Laos, los líderes de las dos naciones acordaron añadir nuevos contenidos para profundizar aún más y elevar las relaciones bilaterales al nivel de "gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica".

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Star Telecom (Unitel), una empresa conjunta entre el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel) y la compañía Asia Telecom, una filial del Ministerio de Defensa de Laos, lanza oficialmente en 2025 Unitel Logistics. (Fuente: VNA)



El concepto de "cohesión estratégica" se ha incorporado a las relaciones bilaterales para posionar los nexos entre Vietnam y Laos en el nuevo contexto. Esto reafirma una visión compartida, intereses estratégicos interrelacionados y una asociación a largo plazo orientada a lograr el desarrollo sostenible, la autodeterminación y la prosperidad común para los pueblos.

En los últimos años, ambas partes han mantenido el intercambio de delegaciones de alto nivel y de otro tipo en diversas formas, y han organizado con éxito muchas actividades diplomáticas importantes entre los líderes de alto rango de los Partidos y Estados.

Las visitas y contactos de alto nivel revisten importancia histórica, demostrando el estrecho vínculo fraternal entre camaradas y hermanos y reafirmando la coherencia en la política exterior de Vietnam y Laos, que siempre otorga la máxima prioridad y desarrolla continuamente las relaciones bilaterales.

También han mantenido eficazmente mecanismos de cooperación bilateral, en especial la Reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos, y contactos regulares de alto nivel.

En los foros de cooperación regional e internacional, Vietnam y Laos siempre han coordinado estrechamente y se han apoyado mutuamente, especialmente dentro de la ASEAN y los mecanismos de cooperación de la subregión de Gran Mekong.

* La cooperación económica y comercial se está desarrollando de forma positiva

Además de la cooperación en materia de política y diplomacia, la de economía, comercio y de inversiones entre ambos países ha experimentado un desarrollo significativo.

Como resultado, el valor del intercambio comercial bilateral alzancó tres mil millones de dólares en 2025, lo que representó un aumento de 32% en comparación con 2024.

En lo que respecta a la inversión, hasta finales de mayo de 2026, Vietnam cuenta con 289 proyectos de inversión en Laos, con un capital registrado total de casi siete mil millones de dólares.

Por otro lado, la cooperación en ámbitos de defensa y seguridad se ha desarrollado en los últimos tiempos, convirtiéndose en uno de los pilares importantes de las relaciones Vietnam-Laos, entre otros aspectos.

* Seguir profundizando la confianza política e implementando de manera efectiva los contenidos de las relaciones de "gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica" entre Vietnam y Laos

La visita oficial a Vietnam del primer ministro Sonexay Siphandone es su primer viaje a Hanoi tras el XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos en enero pasado y después de que el país haya completado el perfeccionamiento del aparato de liderazgo para el nuevo mandato en marzo.

El embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, reiteró que el hecho de que Vietnam sea uno de los destinos prioritarios en el programa de política exterior de Sonexay Siphandone confirma vívidamente que la relación entre los dos países siempre ocupa un lugar de máxima prioridad en la política exterior de cada uno, lo que demuestra los estrechos lazos y su naturaleza única.

Se trata de una oportunidad para que los líderes de ambos países revisen exhaustivamente la aplicación de los acuerdos alcanzados, especialmente los resultados de la reunión anual entre los Burós Políticos, la 48ª sesión del Comité Intergubernamental de Cooperación Bilateral y otros tratados de alto nivel; a fin de proponer nuevas políticas para llevar la cooperación bilateral a una etapa de desarrollo más profunda, sustantiva y eficaz, puntualizó.

Durante esta visita, se espera que el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, mantenga conversaciones con su homólogo vietnamita, Le Minh Hung, y se reúna con líderes anfitriones clave, además de participar en otras actividades diplomáticas, informó.

Además, Minh Tam afirmó que la participación del primer ministro Sonexay Siphandone en las dos entre tres ediciones de Foro del Futuro de la ASEAN (en 2024 y 2026) demuestra aún más el firme apoyo de Laos a la iniciativa lanzada por Vietnam para promover el diálogo estratégico sobre el futuro de la ASEAN./.

VNA
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