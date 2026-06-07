Aldea artesanal de Chuyen My preserva mil años de tradición

Hanoi (VNA) - Ubicada a más de 30 kilómetros al sur del centro de Hanoi, la aldea artesanal de Chuyen My es considerada la cuna del oficio de la incrustación de nácar y del lacado tradicional, conservando cerca de mil años de excelencia artesanal y reflejando la vida cultural y la creatividad del pueblo vietnamita a través de generaciones. ​

Según documentos locales, el oficio de incrustación de nácar surgió en Chuyen My hacia el siglo XI, durante la dinastía Ly, y se desarrolló ampliamente en las aldeas de Chuon Thuong, Chuon Ha, Chuon Trung, Chuon Ngo y Boi Khe.​

Los habitantes veneran a Truong Cong Thanh como fundador del oficio. La tradición cuenta que, tras prestar destacados servicios bajo el reinado del rey Ly Nhan Tong, regresó a su tierra natal y enseñó la técnica de ensamblar conchas de nácar y caracolas para crear motivos decorativos, sentando las bases de una actividad artesanal que perdura hasta nuestros días.​

Uno de los rasgos distintivos de la incrustación de nácar en Chuyen My es la meticulosidad de cada etapa de producción. A partir de simples fragmentos de conchas, los artesanos realizan procesos de corte, pulido, grabado, ensamblaje y lustrado para crear delicados diseños sobre superficies de madera lacada y dorada o sobre laca tradicional. Paralelamente, el arte del lacado utiliza laca natural combinada con oro, plata, cáscaras de huevo y nácar para elaborar piezas de gran profundidad estética y notable durabilidad.

Artesano trabaja incansablemente, día y noche, en la elaboración de productos de nácar incrustado sobre laca de Chuyen My

Las obras producidas en la aldea suelen representar temas profundamente vinculados a la identidad cultural vietnamita, como el conjunto simbólico de pino, crisantemo, bambú y albaricoque, escenas de la vida rural, figuras de dragones y fénix, así como retratos de personajes históricos y personalidades destacadas.​

Desde muebles tradicionales hasta cuadros incrustados, jarrones y otras piezas de artesanía de alta gama, todas reflejan el elevado nivel técnico y artístico de la aldea.​

Además de preservar las técnicas tradicionales, numerosos talleres han renovado sus diseños e incorporado elementos contemporáneos para responder a las demandas de los mercados nacional e internacional. Actualmente, Chuyen My cuenta con 20 artesanos reconocidos por el Estado y miles de trabajadores vinculados al oficio.​

Recientemente, la aldea artesanal de incrustación de nácar y lacado de Chuyen My fue admitida oficialmente en la Red Mundial de Ciudades Artesanales Creativas, junto con la aldea de escultura y lacado artístico de Son Dong. Junto con las aldeas de cerámica de Bat Trang y de seda de Van Phuc, Hanoi suma ya cuatro miembros en esta red, situando a Vietnam como el segundo país con más integrantes del mundo, solo por detrás de Irán.​

La incorporación a esta red internacional no solo reafirma el valor cultural, técnico y la vitalidad de la artesanía tradicional vietnamita, sino que también abre nuevas oportunidades para promover la marca de la aldea, desarrollar el turismo artesanal, ampliar los mercados de exportación y fortalecer los intercambios creativos con otros países. Asimismo, constituye un incentivo para que Chuyen My continúe preservando su patrimonio, formando nuevas generaciones de artesanos y difundiendo la belleza de la cultura vietnamita en el contexto de la integración internacional.​

Hanoi reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación internacional, impulsar la conservación y promoción de los oficios tradicionales, apoyar la innovación, el diseño, el desarrollo de marcas, la formación de recursos humanos y la mejora de la competitividad de los productos artesanales de la capital.​

Según el doctor Darlie Oommen Koshy, vicepresidente del Consejo Mundial de Artesanía AISBL, las aldeas artesanales de Chuyen My y Son Dong han demostrado que la artesanía no pertenece al pasado, sino que forma parte de la vida contemporánea, genera medios de subsistencia y contribuye al crecimiento económico. Por ello, destacó que debe ser reconocida como un componente esencial de la economía creativa mundial./.