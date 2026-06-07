Tesoro milenario aspira al reconocimiento como Patrimonio Mundial

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- Con el objetivo de promover un desarrollo sostenible, la provincia norvietnamita de Ninh Binh está ultimando el expediente para solicitar a la UNESCO el reconocimiento del área “Paisaje cultural y ecológico del langur de Delacour de Van Long - Kim Bang - Tam Chuc” como Patrimonio Mundial.​

Con una superficie de unas 11.000 hectáreas, este conjunto es considerado un “museo viviente” que conserva huellas geológicas del Pleistoceno, iniciado hace aproximadamente 2,6 millones de años, y constituye además el principal hábitat del langur de Delacour (Trachypithecus delacouri), un primate endémico de Vietnam catalogado en peligro crítico de extinción.​

Uno de los rasgos más destacados del área es la singular combinación entre el relieve kárstico y los ecosistemas de humedales. En Van Long, los macizos de piedra caliza emergen aislados en medio de las zonas inundadas, creando un paisaje único conocido como la “bahía sin olas”. Según el expediente de candidatura, se trata de una de las pocas zonas del Sudeste Asiático que aún conserva de forma relativamente intacta un proceso continuo de evolución ecológica desde el Pleistoceno hasta la actualidad.

El doctor La The Phuc, del Instituto de Investigación de Geología y Minerales Aplicados, informó que las prospecciones realizadas a finales de 2024 permitieron identificar numerosos sitios de patrimonio geológico, incluidos sistemas de cuevas y abrigos rocosos con vestigios culturales y restos prehistóricos. En zona de Tam Chuc, las cuevas kársticas poseen un valor geológico excepcional gracias a la presencia de diversas formaciones de estalactitas poco comunes.​

Langures de Delacour rescatados y conservados en el Centro de Rescate de Primates en Peligro de Extinción (EPRC), en el Parque Nacional de Cuc Phuong. (Fuente: VNA)

Por su parte, Nguyen Thi Mai Huong, del Instituto de Arqueología, destacó la notable diversidad de estas cuevas en cuanto a origen, estructura y formas de desarrollo, especialmente por la presencia de raras estalactitas dentadas.

Además de su importancia geológica, el área posee un valor excepcional para la conservación de la biodiversidad. Aproximadamente el 87% de la población silvestre de langures de Delacour se concentra actualmente en Ninh Binh y en los bosques kársticos adyacentes.​

En la Reserva Natural de Humedales de Van Long, la población de esta especie ha aumentado de alrededor de 40 individuos antes del año 2000 a más de 250 en la actualidad. Según el doctor Hoang Van Lam, director nacional en Vietnam de la organización Fauna & Flora International (FFI), Van Long no solo alberga la mayor población conocida de la especie, sino que también actúa como una importante “reserva genética” para su recuperación.​

Además de Van Long, el área boscosa Kim Bang alberga la segunda mayor población mundial de langures de Delacour, estimada entre 120 y 150 ejemplares. Recientemente, los especialistas también registraron otro grupo de 37 individuos en la zona de Dong Thai.

Langures de Delacour rescatados y conservados en el Centro de Rescate de Primates en Peligro de Extinción (EPRC), en el Parque Nacional de Cuc Phuong. (Fuente: VNA)

El experto en conservación de primates Tilo Nadler, vinculado durante décadas al Centro de Rescate de Primates en Peligro de Extinción (EPRC), señaló que el centro dispone actualmente de dos amplias áreas seminaturales donde langures y gibones aprenden gradualmente habilidades esenciales de supervivencia antes de ser reintroducidos en la naturaleza. En 2025, el centro rescató 18 ejemplares y registró el nacimiento de 19 crías.​

Estos resultados son fruto de la estrecha cooperación entre guardabosques, autoridades locales, organizaciones conservacionistas y comunidades residentes. Constituyen una sólida evidencia científica que refuerza el valor universal excepcional del complejo Van Long - Kim Bang - Tam Chuc en su aspiración de ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial./.