Medio ambiente

Phong Nha-Ke Bang obtiene reconocimiento de la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera

La UNESCO reconoció a Phong Nha-Ke Bang como Reserva Mundial de la Biosfera, reforzando la conservación y el turismo sostenible en Vietnam.

Cueva Hung Thoong, en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang. (Foto: VNA)
Cueva Hung Thoong, en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang fue reconocido oficialmente por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera durante la 38.ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), celebrada el 5 de junio en la ciudad paraguaya de Hernandarias.

La noticia fue confirmada hoy por Pham Hong Thai, director de la Junta de Gestión del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang.

Se trata de la tercera distinción internacional concedida por la UNESCO a este enclave natural, tras su inscripción como Patrimonio Natural de la Humanidad en 2003 y su posterior reconocimiento en 2015. El nuevo título reafirma el valor universal excepcional del área y abre nuevas perspectivas para fortalecer la conservación y promover un desarrollo sostenible en la región.

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El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang fue reconocido por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera. (Foto: VNA)


De acuerdo con Pham Hong Thai, la designación como Reserva Mundial de la Biosfera representa un hito significativo para la provincia de Quang Tri y para Vietnam en su conjunto. El reconocimiento pone de relieve la extraordinaria riqueza biológica del parque, sus ecosistemas de bosques tropicales sobre formaciones kársticas, sus impresionantes paisajes naturales y sus singulares características geológicas y geomorfológicas.

El funcionario destacó que esta distinción constituye además un reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos sostenidos de Vietnam en la protección de la naturaleza, la preservación de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sostenible. Asimismo, consideró que servirá de impulso para reforzar la gestión y conservación de los recursos naturales, vinculando la protección ambiental con los medios de vida de las comunidades locales y el desarrollo de un turismo sostenible.

Según el expediente aprobado por la UNESCO, la Reserva Mundial de la Biosfera Phong Nha-Ke Bang abarca una superficie total de 515.830 hectáreas, de las cuales 123.326 corresponden a la zona núcleo, 220.550 a la zona de amortiguamiento y 172.449 a la zona de transición. En este territorio residen actualmente más de 159.300 personas.

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Las autoridades de la provincia de Quang Tri y la Junta de Gestión del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang reciben el certificado de la UNESCO. (Foto: VNA)


La Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO cuenta en la actualidad con 759 sitios distribuidos en 136 países. Con la incorporación de Phong Nha-Ke Bang, Vietnam eleva a 11 el número de reservas de biosfera reconocidas por la organización.

Se espera que esta nueva designación contribuya a impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia de Quang Tri, especialmente en el ámbito turístico, al tiempo que refuerce su posición en el mapa mundial del turismo y la conservación de la naturaleza, en línea con los objetivos de crecimiento verde y desarrollo sostenible./.

VNA
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