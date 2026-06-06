Phong Nha-Ke Bang obtiene reconocimiento de la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang fue reconocido oficialmente por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera durante la 38.ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), celebrada el 5 de junio en la ciudad paraguaya de Hernandarias.
La noticia fue confirmada hoy por Pham Hong Thai, director de la Junta de Gestión del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang.
Se trata de la tercera distinción internacional concedida por la UNESCO a este enclave natural, tras su inscripción como Patrimonio Natural de la Humanidad en 2003 y su posterior reconocimiento en 2015. El nuevo título reafirma el valor universal excepcional del área y abre nuevas perspectivas para fortalecer la conservación y promover un desarrollo sostenible en la región.
De acuerdo con Pham Hong Thai, la designación como Reserva Mundial de la Biosfera representa un hito significativo para la provincia de Quang Tri y para Vietnam en su conjunto. El reconocimiento pone de relieve la extraordinaria riqueza biológica del parque, sus ecosistemas de bosques tropicales sobre formaciones kársticas, sus impresionantes paisajes naturales y sus singulares características geológicas y geomorfológicas.
El funcionario destacó que esta distinción constituye además un reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos sostenidos de Vietnam en la protección de la naturaleza, la preservación de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sostenible. Asimismo, consideró que servirá de impulso para reforzar la gestión y conservación de los recursos naturales, vinculando la protección ambiental con los medios de vida de las comunidades locales y el desarrollo de un turismo sostenible.
Según el expediente aprobado por la UNESCO, la Reserva Mundial de la Biosfera Phong Nha-Ke Bang abarca una superficie total de 515.830 hectáreas, de las cuales 123.326 corresponden a la zona núcleo, 220.550 a la zona de amortiguamiento y 172.449 a la zona de transición. En este territorio residen actualmente más de 159.300 personas.
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO cuenta en la actualidad con 759 sitios distribuidos en 136 países. Con la incorporación de Phong Nha-Ke Bang, Vietnam eleva a 11 el número de reservas de biosfera reconocidas por la organización.
Se espera que esta nueva designación contribuya a impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia de Quang Tri, especialmente en el ámbito turístico, al tiempo que refuerce su posición en el mapa mundial del turismo y la conservación de la naturaleza, en línea con los objetivos de crecimiento verde y desarrollo sostenible./.